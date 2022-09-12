На днях в социальных сетях распространилось сообщение о том, что сотрудник Университета журналистики и массовых коммуникаций Узбекистана избил студента 4-го курса за то, что он не поздоровался с ректором вуза Шерзодхоном Кудратходжой.

Студенты университета написали обращения в адрес администрации в Telegram-группе вуза «Талаба мурожаати» («Обращение студента»). Однако через некоторое время сообщения были удалены.

Один из сотрудников вуза пригрозил отчислением студентам, которые пишут в группе оскорбительные слова и недовольны руководством. Все сообщения на эту тему также удалены.

Ректор вуза и председатель правления Национальной медиа-ассоциации Узбекистана Шерзодхон Кудраходжа заявил, что ему не было известно об этом случае и что здороваться или нет — решать самим студентам. Он также заверил, что никто из студентов не будет отчислен.

Комиссия по этике вуза 10 сентября провела заседание для изучения инцидента с участием студента Ж. Махмудова и сотрудников университета У. Рустамова, Х. Мирзаева и Ф. Очилова.

Ситуацию изучил инспектор профилактики университета по работе с молодёжью Х. Садиков. В тот же день стороны договорились и примирении.

«Однако, несмотря на примирение, было решено принять меры в связи с нарушением правил внутреннего трудового распорядка вуза. Х. Мирзаев был освобождён от занимаемой должности, а заключённый с ним трудовой договор расторгнут в связи с мерой дисциплинарного взыскания, предусмотренной статьёй 181 Трудового кодекса, то есть в связи с превышением своих полномочий», — говорится в заявлении.

Другие сотрудники — Ю. Рустамов и Ф. Очилов — получили выговор. Кроме того, из-за того, что инспектор профилактики вовремя не проинформировал руководство вуза, направлена рекомендация в ОВД принять соответствующие меры и в отношении него.

В заявлении отмечается, что администрация вуза «строго придерживается таких ценностей, как защита прав студентов и взаимоуважение в команде, а также традиции „устоз-шогирд“ (наставник-ученик)».