Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил короля Великобритании Карла III по случаю его восшествия на престол, сообщил пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.

В письме выражается уверенность, что полномасштабное партнерство между Узбекистаном и Великобританией, основанное на взаимном доверии и высоком уважении, будет и впредь последовательно развиваться.

Президент Узбекистана пожелал королю крепкого здоровья, долгих лет жизни, семейного счастья и больших успехов в его весьма почетной деятельности, а дружественному народу Соединенного Королевства — мира, благополучия и долговечного процветания.

Карл III был провозглашен королем на церемонии в Сент-Джеймсском дворце 10 сентября, сообщило BBC. В заседании Совета по престолонаследию участвовали члены королевского тайного совета, министры британского правительства и члены монаршей семьи. Король принял участие во второй части встречи. Он зачитал клятву защищать церковь и преемственность правительства.





Затем герольдмейстер зачитал основную прокламацию — документ, в котором официально зафиксирован факт восхождения Карла III на престол, — с балкона во внутреннем дворе дворца в Лондоне. Оркестр гвардейцев исполнил национальный гимн, после чего отряд Королевской гвардии трижды приветствовал короля Карла III.