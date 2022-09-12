Соглашение о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между государствами-членами Шанхайской организации сотрудничества на 2023−2027 годы будет подписано на саммите ШОС в Самарканде. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов на брифинге 12 сентября.

Всего, по его данным, к подписанию на саммите ШОС предусматривается предоставить более 30 документов.

Он также заявил, что Самаркандская декларация, которая будет принята по итогам встречи, определяет совместные подходы к обеспечению региональной стабильности, безопасности и устойчивого экономического развития, укреплению транспортных связей, а также углублению культурного диалога.

Шерзод Асадов напомнил, что в рамках саммита также ожидается подписание меморандума об обязательствах Ирана по получению статуса членства в ШОС.

В рамках саммита также планируется подписание меморандума о взаимопонимании между ШОС и Лигой арабских государств, специализированными организациями ООН — ЭСКАТО и ЮНЕСКО.