Сообщения в социальных сетях о закрытии въезда и выезда из Ташкента и соседних областей в ночь на 13 сентября не соответствуют действительности, сообщил пресс-секретарь МВД Узбекистана Шохрух Гиясов.

По его словам, на видеозаписи, появившейся в интернете, водителям разъясняют объездные пути из-за закрытия въезда в Самарканд с 14 по 17 сентября в рамках проведения саммита Шанхайской организации сотрудничества.

«Газета.uz» сообщала, что 16 улиц Самарканда будут закрыты для движения автомобилей, включая общественный транспорт. В эти дни также будет закрыт въезд в город, а для транзитного транспорта организованы объездные маршруты (карта).

Аэропорт Самарканда не будет принимать коммерческие регулярные и нерегулярные пассажирские, а также грузовые авиарейсы в период с 00:01 14 сентября по 00:01 17 сентября.