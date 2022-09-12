Афганистан — это «неотъемлемая часть большого пространства Шанхайской организации сотрудничества», и «ШОС важно и нужно поделиться историей своего успеха с Афганистаном», заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Об этом он написал в своей статье в преддверии саммита ШОС, который пройдёт на этой неделе в Самарканде.

«Афганский народ как никогда нуждается сейчас в добрых соседях и их поддержке. Наше моральное обязательство — протянуть руку помощи, предложить ему действенные пути выхода из многолетнего кризиса через содействие социально-экономическому росту страны, её интеграции в региональные и глобальные процессы развития», — подчеркнул глава государства.

«Афганистан, игравший на протяжении столетий роль буфера в противостоянии глобальных держав и региональных центров сил, должен примерить на себя новую мирную миссию — связующего звена между Центральной и Южной Азией», — отметил он.

Символом такого взаимовыгодного межрегионального сотрудничества способно стать строительство трансафганского коридора. Важно понимать, что «реализуя общие инфраструктурные проекты, подобные железной дороге „Термез-Мазари-Шариф — Кабул — Пешавар“, мы не просто решаем социально-экономические и транспортно-коммуникационные задачи, но и вносим существенный вклад в обеспечение региональной безопасности», указал Шавкат Мирзиёев.

«Сближая наши позиции, сообща мы можем выработать новую повестку ШОС для более мирного, стабильного и процветающего Афганистана. Только так мы можем создать поистине стабильно и устойчиво развивающееся пространство ШОС с неделимой безопасностью», — выразил уверенность президент.

Узбекистан в рамках председательства в ШОС на протяжении последнего года сделал ставку на «стратегию опережающего развития организации за счёт открытия новых горизонтов сотрудничества и запуска незадействованных резервов, которыми располагает каждая из её участниц», отмечается в статье.

«Наш лозунг — „ШОС сильна, если силён каждый из нас“. Реализуя его на практике, мы предприняли серьёзные усилия, чтобы организация стала ещё сильнее изнутри и привлекательнее извне — для наших международных партнёров», — написал президент.

«Председательство Узбекистана в ШОС — логическое продолжение активного и открытого внешнеполитического курса, который проводит наша страна за последние шесть лет. Эта политика находит своё воплощение, прежде всего, в Центральной Азии — географическом ядре ШОС, где сегодня происходят позитивные и необратимые процессы укрепления добрососедства и сотрудничества», — отметил он.