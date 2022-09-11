В театре «Ильхом» готовились к фееричному открытию нового сезона. Таким оно и получилось. Только вместо традиционной open-air вечеринки Ilkhom party, которая проходит после премьеры спектакля, журналисты и зрители собрались в холле на пресс-конференцию. По признанию художественного руководителя театра Бориса Гафурова, она должна была быть «очень трагической».

Накануне администрация «Ильхома» сообщила о вынужденном переносе на неопределённый срок премьеры спектакля польского режиссёра Якуба Скрживанека «Подпольные девочки», в основу которого легла книга американской журналистки Дженни Нордберг «Подпольные девочки Кабула». Причиной стало письмо Союза театральных деятелей Узбекистана от 7 сентября, адресованное ГУВД и Главному управлению Национальной гвардии по Ташкенту. В нём проект не рекомендовали к общественному просмотру, поскольку «показ ситуации в Афганистане на основе западного мировоззрения» мог негативно повлиять на отношениях двух стран. Авторы письма также посчитали необходимым организовать группу экспертов из числа специалистов Министерства культуры и Союза театральных деятелей для изучения сценария и его всестороннего обсуждения перед премьерой.

«Утром (в пятницу, 9 сентября — ред.) мы связались с Союзом театральных деятелей и попросили сформировать комиссию, так как были готовы сыграть для них [в тот же день]. Комиссия не была сформирована. Нам сказали, что сейчас нет такой возможности. Мы пытались связаться с министром культуры, но не удалось», — рассказал Борис Гафуров.

Он отметил, что само письмо могло бы и не быть поводом для отмены спектакля.

«Органы, которые обеспечивают безопасность во время показов, сказали: „Пока театр не получит разрешение на проведение спектакля официально, мы не можем предоставить вам охрану“. По закону при проведении массовых мероприятий с участием свыше ста человек должна обеспечиваться безопасность. Мы приняли решение о переносе, потому что иначе нарушили бы закон», — уточнил художественный руководитель театра.





Продюсер проекта, директор международных программ театра Ирина Бхарат рассказала, что правду о ситуации от команды скрывали до утра пятницы.

«Это женский проект. В нём работает девять прекрасных актрис. Они тяжело восприняли новость, потому что шесть недель буквально жили в подвале, а потом им сообщили, что мы не имеем права показывать то, что сделали. Формулировки письма вызвали недоумение. Откуда такие заключения, если спектакль никто не видел? В нём нет ничего из того, что нам пытаются приписать», — сказала Ирина Бхарат.

Она поделилась, что много говорила с актрисами о случившемся.

«Было ощущение, что не очень-то мы нужны стране, в которой можно одним росчерком пера перечеркнуть все наши чаяния, надежды. Это как раз то, о чём мы говорим в нашем спектакле», — рассказала продюсер.

На строчки в письме Союза о западном мировоззрении, «осуждающем национальные и религиозные ценности и традиции», обратил внимание режиссёр-постановщик спектакля Якуб Скрживанек.

«В письме были строчки о том, что, возможно, неправильно, что европейский режиссёр пытается сделать спектакль об Афганистане, потому что он не понимает контекста. Возможно, это так, но я горд тем, что сегодня наша команда представляет европейские ценности. Для меня это, прежде всего, свобода, равенство и солидарность. Думаю, они имеют значение для всего мира», — сказал Якуб Скрживанек.

Знакомство и сотрудничество молодого польского режиссёра и театра «Ильхом» в лице Ирины Бхарат завязались в августе прошлого года на фестивале музыки и городской культуры Station Narva в Эстонии. Скрживанек участвовал в нём с постановкой, которая закрывала мероприятие, Бхарат — в качестве спикера.

«По энергии и вере в то, что он делает, Якуб очень напомнил мне молодого Марка Вайля, который создавал театр, веря в свои идеалы. Такую же веру и честность в служении искусству я увидела в этом человеке», — рассказала Ирина Бхарат.

Работа над совместным проектом, который поддержали посол Европейского союза в Узбекистане Шарлотт Адриан, посольства Польши и Швейцарии, а также Швейцарское бюро по сотрудничеству, началась практически сразу же. Тему определил Скрживанек.

«Год назад у нас с Ириной была мечта сделать в „Ильхоме“ постановку против насилия в Афганистане, свидетелем которого стал мир в прошлом августе. К моему удивлению, она начала сбываться. Для меня „Подпольные девочки“ — это история о том, как легко мы можем забыть о равноправии и свободе», — рассказал режиссёр.

За две недели по первого приезда Якуба Скрживанека в Ташкент началась война в Украине.

«Я видел много беженцев на железнодорожных станциях. Стал задаваться вопросом: зачем ехать так далеко, чтобы поставить спектакль о насилии, жестокости, которую я видел в августе прошлого года, если оно происходит на границах моей страны. Это долго не давало мне покоя, но сегодня наконец у меня есть ответ. Наш проект не об Афганистане, не о конкретной войне. Это спектакль о насилии, которое происходит рядом», — сказал Скрживанек.

Отправной точкой для работы над постановкой стала книга-репортаж американской журналистки Дженни Нордберг «Подпольные девочки Кабула». В процессе история начала расширяться. Постановочная группа провела более 30 интервью с женщинами, в том числе из Афганистана, которые живут в Узбекистане, не имея возможности вернуться домой. В Самарканде она посетила центр социальной реабилитации «Рахмдиллик» и записала истории жертв домашнего насилия.

«Я встретил здесь очень смелых женщин из Узбекистана, Афганистана. Они рассказали мне истории о своей жизни, борьбе, которую ведут каждый день. Поэтому этот спектакль, надеюсь, не станет точкой зрения европейского режиссёра на сложившуюся ситуацию, а сможет представить все голоса, у которых сейчас недостаточно сил, чтобы самим рассказать о том, что происходит», — сказал Скрживанек.

О важности проекта рассказала посол ЕС Шарлотт Адриан. По её словам, спектакль «Подпольные девочки» — это история не только об Афганистане, а глобальная, обо всех женщинах, их мечтах, потенциале, а также вызовах и рисках, с которыми они сталкиваются.

«Когда в мире случаются войны, кризисы, экономические или медицинские, такие как ковид, первыми страдают женщины. Для меня важность проекта заключается в том, что он обращается к проблеме посредством искусства, даёт нам возможность увидеть и обсудить эти вопросы», — сказала Шарлотт Адриан.

Посол Швейцарии в Узбекистане Константин Оболенский рассказал, что театр «Ильхом» является долгосрочным, стратегическим партнёром посольства.

«Швейцария поддерживает театр в Ташкенте, потому что искусство и культура являются важными элементами в любом обществе. Это сильный инструмент социальной защиты. Он помогает укрепить гражданское общество, усилить культурные обмены», — сказал посол.

Временный поверенный в делах Польши в Узбекистане Гжегож Марчак отметил, что спектакль затрагивает тему борьбы женщин за фундаментальные права на образование, профессиональную самореализацию, а также возможность самостоятельно решать свою судьбу.

«Общечеловеческие ценности имеют глобальное значение. Счастлив, что нам удалось посмотреть спектакль», — сказал господин Марчак.





Ситуацию с неопределённостью разрешило Министерство юстиции, которое выступило с официальным заявлением 10 сентября, в день запланированной премьеры. В нём указано, что вмешательство Союза театральных деятелей, являющегося негосударственной некоммерческой организацией, в деятельность органов внутренних дел и подразделений Национальной гвардии, связанной с выдачей разрешения на проведение публичного мероприятия, считается отклонением от уставной деятельности и нарушением требований законодательства. Минюст направил в союз письменное предупреждение о недопущении нарушений законодательства и предписал отозвать письмо от 7 сентября. В ведомстве подчеркнули, что оно не имеет законной силы.

«Я счастлив, что справедливость восторжествовала, и благодарю Министерство юстиции за то, что оно поддержало свободу слова и самовыражения. У нас в очередной раз появилась надежда, что мы имеем право говорить о том, что наболело и о чём нам хочется с вами говорить. Это очень важно», — сказал Борис Гафуров.

Показы премьерного спектакля «Подпольные девочки» пройдут также 11 и 21 сентября.