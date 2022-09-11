Как жизнь вдали от города стала поводом коллекционировать растения
Садоводство как образ жизни
В гармонии с собой и природой
Текст подготовила Фарзона Хамидова.
Автор фотографий Мадина Аъзам / «Газета.uz»,
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