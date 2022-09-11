У нас была давняя мечта — жить в горах. Но так как мы оба работающие пенсионеры, наша профессия не позволяла переехать так далеко от Ташкента. По специальности мы — врачи-гинекологи.



По работе нам всегда приходилось много общаться с людьми, а это утомляет. Поэтому нам было необходимо место для полноценного отдыха, восстановления энергии и уединения с природой. При этом не хотелось далеко уезжать от Ташкента. В поисках загородного дома мы объездили всю столичную область и пришли к выводу, что место лучше Кибрайского района не найти: воздух особенно чистый, рядом протекает речка и повсюду много зелени. Здесь мы и начали поиски идеального жилья.



Говорят, если вы о чём-то мечтаете и ставите цель исполнить свою мечту, то всё вокруг способствует этому. Мы думали, что найти место, соответствующее нашим ожиданиям, будет непросто и тем более не быстро. Но на удивление мы вскоре нашли подходящий вариант.