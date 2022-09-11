Мадина Аъзам / «Газета.uz»
Ботанический сад дома

Как жизнь вдали от города стала поводом коллекционировать растения

Рустам и Дамира Баймирзаевы превратили заросший сорняками двор загородного дома в цветущий сад с более 200 видов растений, некоторые из которых не встречаются в стране. Как изменилась их жизнь после переезда, что они выращивают на своей земле и как следят за хозяйством – в материале «Газеты.uz»
Рустам и Дамира Баймирзаевы превратили заросший сорняками двор загородного дома в цветущий сад с более 200 видов растений, некоторые из которых не встречаются в стране. Как изменилась их жизнь после переезда, что они выращивают на своей земле и как следят за хозяйством – в материале «Газеты.uz»
Девять лет назад Рустам Баймирзаев и его супруга Дамира решили переехать из шумного Ташкента в тихий загородный дом в Кибрайском районе. После переезда пара разбила в своём дворе сад, коллекция которого насчитывает более 200 видов растений и пополняется уникальными видами по сей день.
Мечта о жизни за городом
У нас была давняя мечта — жить в горах. Но так как мы оба работающие пенсионеры, наша профессия не позволяла переехать так далеко от Ташкента. По специальности мы — врачи-гинекологи.

По работе нам всегда приходилось много общаться с людьми, а это утомляет. Поэтому нам было необходимо место для полноценного отдыха, восстановления энергии и уединения с природой. При этом не хотелось далеко уезжать от Ташкента. В поисках загородного дома мы объездили всю столичную область и пришли к выводу, что место лучше Кибрайского района не найти: воздух особенно чистый, рядом протекает речка и повсюду много зелени. Здесь мы и начали поиски идеального жилья.

Говорят, если вы о чём-то мечтаете и ставите цель исполнить свою мечту, то всё вокруг способствует этому. Мы думали, что найти место, соответствующее нашим ожиданиям, будет непросто и тем более не быстро. Но на удивление мы вскоре нашли подходящий вариант.
Впервые оказавшись здесь, обнаружили старый дом, который, казалось, готов был вот-вот развалиться. Участок был частично заброшен, трава по колено, старый ремонт. Дому явно не хватало любящих и сильных рук. Но место нас очаровало. Мы сидели на берегу речки и представляли, что можно будет здесь построить и насколько красивым станет это место.

Изначально мы планировали использовать этот дом как дачу. Но пока на участке шли строительные работы, нам иногда приходилось здесь оставаться, потому что дорога до Ташкента занимала много времени. Так нам понравилось ночевать за городом, и мы поняли, что столицу можно оставить только для работы.

Площадь участка составляет 36 соток. Из них лишь 5 отведены под строения. Остальная территория — это сад. Посёлок здесь небольшой — всего 250 домов. Путь до работы занимает час в одну сторону. Мы четко для себя решили, что работаем только пять дней в неделю, а два выходных дня посвящаем садоводству.

Садоводство как образ жизни

Мы оба с детства любим копаться в земле и сажать цветы. Причём в наших семьях никто эту любовь к растениям не разделял. Мы были единственные, кто так привязался к домашнему садоводству — это увлечение и подружило нас.

Первым нашим проводником в мир растений была книга «Комнатное цветоводство». В ней были подробно описаны выращивание и уход за растениями в домашних условиях. Ориентируясь на сведения о биологических особенностях и декоративных качествах комнатных растений, мы начали экспериментировать с их посадкой. Как результат, наши подоконники украсили горшки с геранью, традесканцией (в народе именуемая как «бабьи сплетни»), китайской розой, кактусами и другими растениями.

Во дворе же мы поселили глицинию — одна из наших дорогих приобретений. Тогда в Ташкенте её было сложно найти. Потом мы привезли на свой участок русскую березу, голубую ель, папоротники, пальмы и плющи. Так мы старались поддерживать дух садоводства, хоть и небольшая территория дома не всегда это позволяла.
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После переезда все комнатные растения мы забрали с собой. Они нас сопровождают уже больше 20 лет. Редкие деревья и кустарники, растущие на нашей земле, пришлось оставить. Но в новом доме нас ждали несколько плодовых деревьев. Они были очень старые, и часть из них пришлось вырубить. Оставшиеся пеньки использовали для декора сада.

Часть фруктовых деревьев мы всё-таки сохранили, а в первый год проживания пополнили их ряды несколькими другими. Сейчас в саду растут яблоня, груша, абрикос, слива, айва, тутовник. Есть много кустарников с ягодами. Среди них малина, ежевика, смородина, рябина, калина, ирга, кизил и барбарис.

Спустя время мы поняли, что нужно сажать либо цветы, либо плоды. Остановились на цветах, потому что деревья требуют другой уход. Выбор оказался верным. Даже с текущим числом плодовых растений мы не знаем, куда девать столько урожая. Спелые фрукты сыплются на землю — жаль, что еда портится. Поэтому каждый год, когда фрукты поспевают, мы зовём детей и вместе собираем все урожай.
Сейчас большую часть нашего сада занимают цветущие растения. Мы не держим то, что не цветет. Здесь 40 видов ирисов, а также сирень, хризантемы, георгины, лилии, ромашки, анемоны и эхинацеи разных цветов и сортов. Очень любим розы, поэтому их около 100 кустов. Также нам нравятся вейгела. У нас это растение представлено несколькими видами.

Из деревьев у нас цветёт акация, катальпа, глициния, павловния, каликант, аралия, а из кустарников – бирючина, гибискус, физалис, керрия, бульденеж, пираканта и нандина. Даже в качестве обычной травы мы посадили цветущий барвинок, кампанулу (также известную как «невеста») и канадский клевер. Сейчас в горшках выращиваем французскую лаванду.
Мы охотимся за редкими видами растений, потому что когда видишь, какие в мире существуют необыкновенные растения, хочется не просто увидеть их вживую, но и вырастить самим. В поисках новых экземпляров мы ходим на рынки. Большой выбор цветов был на Чорсу и Алайском базаре, пару растений мы привезли из Ботанического сада.

В нашем саду также растут редкие сорта магнолии, три вида сакуры, галезия, или ландышевое дерево, тюльпановое, адиантумное, парфюмерное, винное и пробковое деревья. Также у нас есть растения лесов — бамбук и папоротники и джунглей — диковинная лиана пассифлора, или страстоцвет, который завораживает своими цветами.
Пару раз из путешествий мы попытались привезти ростки, чтобы пополнить коллекцию сада. Но в страну запрещено ввозить саженцы растений из-за норм санитарного контроля. Кроме того, растение скорее всего не переживет акклиматизацию. С Мальдивских островов мы брали с собой росточки пальмы, но по дороге те просто замерзли, а привезённый с Бали папоротник оказался слишком капризным. На семена разрешение есть, но гарантий того, что они взойдут в большинстве случаев нет. Так мы поняли, что лучше покупать растения здесь и быть уверенными, что все приживётся.

Когда ассортимент на рынках перестал нас удивлять, мы начали покупать или обмениваться растениями через группы в социальных сетях. Благодаря этому познакомились с большим количеством таких же любителей растений, как и мы. Наши родственники, друзья и знакомые, зная о нашей любви к садоводству, тоже дарят нам уникальные виды. Поэтому у нас можно встретить растения, встречающиеся в России, Украине, Грузии, Турции, Иране и странах Европы.
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Также у нас есть питомник. Там мы разводим декоративные растения, чтобы потом пересадить их в сад. Покупаем небольшие саженцы, потому что привыкли сами всё выращивать, ухаживать. Домашние растения для нас как собственные дети, поэтому нам нравится видеть, как они растут. К сожалению, не все экземпляры приживаются. Поэтому привозим несколько саженцев и подбираем для них идеальное место, учитывая такие факторы, как солнце, тень, температура, качество почвы, количество воды и влажность воздуха и почвы, которые требуется разным видам.

Например, лотосы и кувшинки мы поместили в старую ванну с водой. Чашу поместили в специально вырытую для неё яму. Плющ и лист-скелетник пустили по стенам, заборам и некоторым деревьям. Нам хотелось, чтобы вне зависимости от времени года, наш дом оставался зеленым.
Еще мы купили специальный ph-метр для измерения уровня кислотности почвы. Для ельника мы брали березовую кору, потому что почва в Кибрае слабощелочная. Специально искали места, где продают бревна и покупали в мешках щепки сосновой коры. В зависимости от того, какие элементы и минералы содержатся в почве мы привозим удобрение, чаще всего это навоз, и даем подкормку.

Собранную за осень листву и траву, мы сбрасываем в выгребную яму, где делаем перегной: заливаем содержимое водой и засыпаем сверху землей. За лето все перегнивает и используется повторно. Так что у нас ничего не пропадает.
Растениям, которые плохо чувствуют себя на своём месте, мы ищем новое и пересаживаем. После пересадки растение испытывает шок, поэтому важно создать все условия для его дальнейшего развития. Каждое требует индивидуального ухода. К примеру, на определённом участке глициния болеет, а буквально через 10 метров чувствует себя хорошо. Если что-то не растёт, пересаживайте.

Посадкой и пересадкой растений желательно заниматься поздней осенью — ноябрь и декабрь, либо ранней весной — февраль и март. Это самое лучшее время для адаптации, потому что вода уходит из стеблей и растение засыпает.
Совет всем начинающим садоводам — лучше сажать что-то маленькое в пределах 20-30 сантиметров и недорогое по цене. Затем учиться за этим ухаживать. Даже если растение погибнет, будет не так обидно.
У нас был печальный опыт. Мы привозили очень редкую и дорогую сосну, а через месяц она засохла. После этого мы оплакивали не деньги, а то, что загубили такое красивое растение.

В этом году привезли из Боржоми семь росточков грузинских елок для нашего ельника. К сожалению, ни один не выжил. А вот привезенный из Сочи можжевельник скальный хорошо воспринял переезд. Хвойных растений у нас много. Среди них российская сосна, кремлевская, голландская и сербская ели, а также редкие виды — голубой можжевельник, японская и карликовая ели и тис.
Протекающая рядом с нами речка делит сад пополам. Мы объединили берега водоёма, построив мост, и облагородили противоположный берег. Там у нас растут фундук, миндаль, фисташка, лесной и грецкий орехи, пробковое дерево и американский дуб.

За речкой мы ухаживаем. Каждую весну надеваем гидрокостюм, залезаем в воду и очищаем ее от скопившегося мусора и разросшихся водорослей. Мы установили чархпалак (водное колесо), чтобы орошать нашу землю. Еще сделали искусственный водопад при входе в дом. Во дворе у нас вырыты арыки, в которых всегда есть вода для увлажнения почвы и полива растений.
С наступлением холодов, теплолюбивые растения переносим в зимний сад. Чтобы они не замёрзли, у нас круглосуточно работает кондиционер. Для имитации солнечного света в дневное время используем специальное освещение. Зимой мы здесь отдыхаем, потому что это место превращается в зеленый островок. Сейчас тут стоят горшки с фикусом Бенджамина.

Круглый год за садом нам помогает ухаживать садовник. Мы его наняли сразу после переезда, поскольку поняли, что с таким объемом работы нам не справится. К тому же сад нельзя оставлять без присмотра, а мы по будням на работе. Поэтому мы поселили нашего садовника в пристройке. Пять дней он живёт с нами, и пока нас нет, следит за садом и кормит наших животных. В выходные садовник уезжает к себе домой.
Джон
Собака редкой охотничьей породы дратхаар появилась в доме Баймирзаевых восемь лет назад. Очень дружелюбный к людям и другим животным пёс.
Боня
Подруга Джона — представительница породы курцхаар. Боня живет с семьёй шесть лет. Весьма предана своим владельцам и следует за ними по пятам.
Саймон
Сиамского вислоухого кота Дамире Баймирзаевой подарили дети. Обладает сдержанным характером, не приветлив к гостям и любит прятаться в саду.
В будущем мы планируем найти и привезти ещё какую-нибудь экзотику. У нас в саду много тропических растений — текома, бугенвиллея, мурайя, бананы, ананас, киви и кокосы. Но хочется чего-то редкого и необыкновенного для нашей садовой коллекции.

В гармонии с собой и природой

За 35 лет совместной жизни мы сменили несколько домов, но этот — любимый. Большая радость быть его жильцами и каждый день возвращаться сюда. По дороге всегда думаем, что наконец покидаем эту городскую суету и возвращаемся в свой тихий уголок. Дом отвечает нам взаимной любовью. Это чувствуется, потому что с каждым годом здесь становится всё уютнее и комфортнее. Здесь наша жизнь кардинально изменилась.

Нас всегда ждёт работа в саду, ведь если что-то не полить, не обрезать или не обработать, считай, попытка вырастить редкое дорогое растение увенчалось провалом. Чтобы созерцать всю эту красоту каждый день, здесь нельзя расслабляться.
Особенно сад преображается весной. В апреле и мае наступает период цветения и все цветочные ароматы перемешиваются — голова кругом от этого благоухания. Те, кто к нам приходят, говорят, что мы живём как в раю. А мы отвечаем, что этот рай мы создаём сами.

Текст подготовила Фарзона Хамидова.

Автор фотографий Мадина Аъзам / «Газета.uz»,

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