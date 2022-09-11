В ночь на 11 сентября на 247-м км международной автодороги «Ташкент — Ош» на перевале Камчик произошло крупное дорожное-транспортное происшествие, сообщила пресс-служба МЧС.

Водитель грузового автомобиля Isuzu, направлявшийся в сторону Ферганской долины, потерял управление и столкнулся с несколькими автомобилями. От столкновения некоторые машины загорелись. Видео с горящими автомобилями распространилось в сети.

По предварительным данным, 3 человека погибли, от 5 до 7 человек пострадали, информирует МЧС.

На место аварии сразу прибыли сотрудники специального поискового пожарно-спасательного Управления по чрезвычайным ситуациям по Камчику.

Воспламенившиеся автомобили были оперативно потушены, отметили в МЧС.

Кроме того, спасатели оказали первую помощь пострадавшим и содействие в их госпитализации.

После ликвидации последствий ДТП перевал Камчик вновь открыли для проезда автомобилей.

Пресс-служба МЧС намерена опубликовать более подробную информацию о произошедшем в скором времени.