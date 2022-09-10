Запеканка из брокколи и цветной капусты
Отличный вариант здорового и сытного ужина для всей семьи.
Запеканка из картофеля с ветчиной и сыром
Питательная запеканка из картофеля с ветчиной и ароматным сыром, которая готовится за час.
Творожная запеканка с ягодами
Отличный вариант как для завтрака, так и в качестве десерта к чаю.
Мясная запеканка с баклажанами
Баклажаны с фаршем, запеченные в духовке, — превосходное блюдо.
Запеканка из лаваша
Лаваш является универсальной палочкой-выручалочкой для занятых хозяек. Запеканка из лаваша станет отличным решением для завтрака или ужина.
Сэндвич-запеканка
Нежный хрустящий хлеб, сочная начинка и ароматный сыр обязательно понравятся и взрослым, и детям.
Творожная запеканка с кокосовой стружкой
Невероятно нежная и воздушная творожная запеканка с кокосовой стружкой и кукурузным крахмалом.