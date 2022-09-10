Запеканка из брокколи и цветной капусты


Отличный вариант здорового и сытного ужина для всей семьи.

Запеканка из картофеля с ветчиной и сыром


Питательная запеканка из картофеля с ветчиной и ароматным сыром, которая готовится за час.

Творожная запеканка с ягодами


Отличный вариант как для завтрака, так и в качестве десерта к чаю.

Мясная запеканка с баклажанами


Баклажаны с фаршем, запеченные в духовке, — превосходное блюдо.

Запеканка из лаваша


Лаваш является универсальной палочкой-выручалочкой для занятых хозяек. Запеканка из лаваша станет отличным решением для завтрака или ужина.

Сэндвич-запеканка


Нежный хрустящий хлеб, сочная начинка и ароматный сыр обязательно понравятся и взрослым, и детям.

Творожная запеканка с кокосовой стружкой


Невероятно нежная и воздушная творожная запеканка с кокосовой стружкой и кукурузным крахмалом.