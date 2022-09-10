Ташкентский театр «Ильхом» планировал перенести премьеру спектакля «Подпольные девочки» из-за письма Союза театральных деятелей Узбекистана, но после вмешательства Министерства юстиции сообщил, что показ состоится в заявленное время — 10 и 11 сентября.

Что происходит

В пятницу администрация театра «Ильхом» сообщила, что вынуждена перенести премьеру спектакля «Подпольные девочки» на неопределённый срок.

Причиной стало официальное письмо от Союза театральных деятелей Узбекистана, в котором выражается обеспокоенность по поводу некоторых тем, затрагиваемых в спектакле. В связи с этим проект был «не рекомендован к общественному показу».

В театре заявили, что спектакль при этом не видел ни один из сотрудников союза.

«Дальнейшая судьба спектакля зависит от решения экспертной комиссии Союза театральных деятелей, которая будет создана в ближайшее время. Мы выражаем благодарность всем партнёрам, сделавшим этот проект возможным, и надеемся на успешную реализацию наших общих идей», — говорилось в сообщении.

Чему посвящён спектакль





Спектакль «Подпольные девочки» драматурга Эмили Рейли и режиссёра-постановщика Якуба Скрживанека основан на книге Дженни Нордберг «Подпольные девочки Кабула: в поисках скрытого сопротивления в Афганистане» и интервью с афганскими беженками и с людьми, которые всё ещё живут в Афганистане после августа 2021 года.

«Спектакль пытается ответить на вопросы: Почему общество предпочитает мужчин? Почему нам до сих пор так трудно признать, что мужчина и женщина могут быть равны? Проект «Подпольные девочки» исследует катастрофические последствия лишения женщин свободы, которые сегодня пытаются бороться за основные права человека, свободу быть независимыми, образованными и определять свою судьбу. «Спектакль — попытка дать голос тем, чьи крики мы пока не хотим слышать», — говорится в описании спектакля.

Что говорится в письме





Союз в своём письме от 7 сентября, подписанном председателем союза Ёкубом Ахмедовым и направленном в адрес ГУВД и Главного управления Национальной гвардии по Ташкенту, отмечает, что в спектакле затрагиваются судьба людей, живущих в соседнем Афганистане, катастрофические последствия лишения женщин свободы, борьба за основные права человека, свободу быть независимыми, образованными и определять свою судьбу.

«Исходя из этого, показ широкой общественности социальной, религиозной и политической ситуации в Афганистане на основе западного мировоззрения, осуждающего национальные и религиозные ценности и традиции, может негативно повлиять на мирное и стабильное существование узбекско-афганских народов и двусторонние государственные отношения», — говорится в письме.

Союз посчитал необходимым перед премьерой спектакля созвать группу экспертов из числа специалистов Министерства культуры и союза, которые изучили бы сценарий.

Реакция Минюста

Министерство юстиции в субботу выступило с заявлением, в котором подчеркнуло, что союз как негосударственная некоммерческая организация согласно статье 4 закона об ННО не имеет права вмешиваться в деятельность государственных органов и их должностных лиц.

Согласно статье 8 закона, ННО обязана соблюдать законодательство и учредительные документы, обеспечивать доступность к информации об использовании своего имущества и денежных средств, в том числе источниках финансирования, а также представлять в установленном порядке отчёты о своей деятельности.

«Вмешательство ННО „Союз театральных деятелей“ в деятельность органов внутренних дел и подразделений Национальной гвардии, связанной с выдачей разрешения на проведение публичного мероприятия, считается отклонением от уставной деятельности и нарушением требований законодательства», — говорится в заявлении министерства.

Минюст подчеркнул, что письмо союза от 7 сентября не имеет законной силы. В связи с этим 10 сентября в союз было направлено письменное предупреждение о недопущении нарушений нормативно-правовых документов, а также предписано отозвать письмо, направленное в государственные организации.

Министерство напомнило, что согласно статье 31 закона «О культурной деятельности и организациях культуры», театры свободны в выборе художественных направлений, репертуара, принятии решения о создании, публичном исполнении и (или) публичном показе сценических произведений, а также осуществлении иной деятельности, необходимой для эффективного творческого и производственного развития, не противоречащей законодательству.

«Вмешательство в их деятельность противоречит свободе творческой деятельности, которая считается одним из основных принципов в области культурной деятельности», — заявили в Минюсте.

В то же время министерство сообщило, что согласно статье 20 закона во время проведения культурно-массовых мероприятий запрещается использование плакатов, эмблем, транспарантов и других предметов, направленных на возбуждение национальной, расовой, этнической или религиозной вражды, пропаганду жестокости и насилия, а также дискриминацию прав других лиц.

Министерство подчеркнуло, что если союз в дальнейшем будет уклоняться от своей уставной деятельности, к нему будут применены меры ответственности вплоть до обращения в судебные органы о прекращении деятельности.

Как сообщили «Газете.uz» в Национальной гвардии, ведомство не будет принимать никаких мер, поскольку в полномочия Нацгвардии вопросы, связанные с деятельностью театров, не входят.