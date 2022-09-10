Начальник Ташкентского городского управления по экологии и охране окружающей среды Фарход Дехканов заключён под стражу. Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Узбекистана.

Глава управления был задержан 9 сентября в качестве подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 205 Уголовного кодекса (злоупотребление властью или должностными полномочиями с причинением особо крупного ущерба).

«Фарход Дехканов, работая начальником Управления по экологии и охране окружающей среды города Ташкента, основной задачей которого является контроль за выполнением требований законодательства в сфере экологии и охраны окружающей среды, злоупотребил своими полномочиями и предположительно разрешил перенести деревья, создав условия для их уничтожения», — отметили в ведомстве.

8 сентября стало известно о вырубке и высыхании 100 деревьев в Чиланзарском и Учтепинском районах, которые граничат друг с другом.

В частности, напротив прокуратуры Чиланзарского района за ночь вырубили 58 многолетних деревьев на участке в 0,2 га, выделенном строительной компании Dream House Stroy. По этому факту прокуратура возбудила уголовное дело. На следующий день в ведомстве заявили, что ущерб, оценённый почти в 800 млн сумов, взыскан с застройщика, а также задержаны трое подозреваемых.

Госкомэкологии Узбекистана сообщал, что застройщик был уведомлён о недопустимости вырубки деревьев на участке и подписал гарантийное письмо о том, что сохранит деревья. 17 февраля компания обратилась с заявлением о вырубке деревьев, на что столичное управление экологии дало отказ. Однако это не остановило застройщика, который очистил участок от деревьев.

О втором случае стало известно в эти же дни. 42 дерева высохли на окружённой забором территории на пересечении улиц Лутфи и Катта Хирмонтепа. 21 февраля 2020 года (в период действия моратория на вырубку деревьев, который впоследствии стал бессрочным) решением хокима Ташкента Джахонгира Артыкходжаев компания Goroda Stroy получила земельный участок площадью 1 га.

Депутат Законодательной палаты Расул Кушербаев, посетивший участок 8 сентября, написал, что из 42 деревьев 27 были самовольно перенесены в другое место. Ущерб растительному миру оценён в 425,1 млн сумов. Управлении экологии оформило документы и передало их в прокуратуру, но «пока тишина», отметил он.

Спустя примерно час Генеральная прокуратура сообщила о возбуждении по данному факту уголовного дела по части 3 статьи 198 УК (умышленное повреждение, потрава, уничтожение посевов, леса, деревьев или других растений, причинившее крупный ущерб).