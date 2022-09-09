Программа развития ООН (ПРООН) 8 сентября опубликовала очередной Доклад о человеческом развитии, который озаглавлен «Неуверенные времена, неустроенные жизни: определяя наше будущее в меняющемся мире». Об этом сообщила пресс-служба представительства ПРООН в Ташкенте.

В докладе говорится, что мир переживает кризис за кризисом, вынужденно предпринимая «пожарные меры» и будучи не в состоянии устранить причины проблем, с которыми сегодня сталкивается население планеты. Без кардинальной смены курса страны мира могут оказаться в ситуации «ещё более серьёзных лишений и несправедливости», предупреждают авторы доклада.

Разные неопределенности накапливаются, наслаиваются и переплетаются, беспрецедентным образом нарушая жизни людей. За последние два года миллиарды людей столкнулись с разрушительным воздействием кризисов, таких как COVID-19 и война в Украине, которые разразились один за другим в сочетании с кардинальными социальными и экономическими сдвигами, опасными планетарными изменениями и серьёзным усилением поляризации, отмечается в докладе.

Впервые за 32 года, в течение которых ПРООН рассчитывает Индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП), измеряющий показатели здоровья, образования и уровня жизни населения стран, его значения снижаются во всем мире уже два года подряд. Показатели человеческого развития упали до уровня 2016 года, что «свело на нет большую часть прогресса в достижении Целей в области устойчивого развития», говорится в документе.

«Упадок является практически повсеместным, поскольку более 90% стран зафиксировали снижение Индекса развития человеческого потенциала либо в 2020-м, либо в 2021 году, и более 40% государств отметили снижение в течение двух лет, что свидетельствует о том, что во многих странах кризис продолжает усугубляться», — указывают авторы доклада.

Хотя некоторые страны начинают восстанавливаться, такое восстановление является неравномерным и частичным, что ещё больше усиливает неравенство в человеческом развитии. Особенно сильно пострадали страны Латинской Америки, Карибского бассейна, государства Африки к югу от Сахары и Южной Азии.

«Мир изо всех сил пытается реагировать на кризисы, разгорающиеся один за другим. Мы видим на примере кризиса стоимости жизни и энергетического кризиса, что несмотря на заманчивость сосредоточения усилий на быстрых решениях, таких как субсидирование ископаемых видов топлива, тактика экстренной помощи сдерживает долговременные системные изменения, которые мы должны осуществить, — сказал администратор ПРООН Аким Штайнер. — Мы находимся в состоянии коллективного паралича в осуществлении этих изменений. В мире, в котором главенствует неопределённость, нам необходимо обновленное чувство глобальной солидарности для преодоления взаимосвязанных, общих проблем».

В отчёте анализируется, почему необходимые изменения не происходят, и рассматриваются множественные причины, включая то, как незащищенность и поляризация сегодня подпитывают друг друга, препятствуя солидарности и коллективным действиям, которые необходимо предпринять для преодоления кризисов на всех уровнях.

Чтобы наметить новый курс, в докладе рекомендуется осуществлять меры политики, сфокусированные на инвестициях — от возобновляемых источников энергии до готовности к пандемиям, и страховании, включая социальную защиту, — чтобы подготовить общества к взлётам и падениям в условиях неопределённости. При этом инновации во многих формах — технологические, экономические, культурные — могут также сформировать потенциал для реагирования на потенциальные будущие вызовы.

В Узбекистане — в контрасте с мировыми тенденциями — сохраняется неуклонное улучшение ИРЧП. Показатель индекса на 2021 год составляет 0,727, что означает, что страна входит в категорию стран с высоким уровнем развития человеческого потенциала, занимая 101-е место из 191 стран и территорий. В период с 2000 по 2021 год значение ИРЧП в Узбекистане изменилось с 0,607 до 0,727 — на 19,8%. Валовый национальный доход на душу населения, согласно отчёту, вырос примерно на 188,8% в период с 2000 по 2021 год.

«Несмотря на позитивные местные тенденции, важно, чтобы Узбекистан был готов и располагал стратегиями для решения новых глобальных проблем, упомянутых в докладе, таких как изменение климата, утрата биоразнообразия, углубление неравенств, растущая неопределённость и политическая поляризация», — рекомендуют авторы доклада.