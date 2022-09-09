Компания Uzbekistan Airways сообщила о запуске c 12 сентября регулярного рейса по направлению «Нукус-Муйнак-Ташкент». Полёты будут выполняться по понедельникам.

Только 9 сентября рейс HY-012 «Нукус-Ташкент» будет выполняться с дополнительной посадкой в аэропорту Муйнака по изменённому графику.

В Муйнаке (Муйнакский район Каракалпакстана), находится самый северный аэропорт Узбекистана. Он был построен в 1947 году, но с 1990-х годов не использовался для пассажирских перевозок. Когда-то отсюда выполнялись рейсы в Ташкент, Нукус, Кунград, Нукус, Ургенч и другие города.

В январе 2019 года правительство Узбекистана приняло постановление о реконструкции аэропорта. Он принял первый пробный рейс в августе 2020 года. В феврале в аэропорт впервые прибыл самолёт президента Узбекистана. Тогда Шавкат Мирзиёев сообщил об открытии авиасообщения по маршруту «Нукус-Муйнак-Ташкент».