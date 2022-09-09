9−11 сентября состоится музыкальный фестиваль — мероприятие, наполненное радостью и эмоциями.

В течение трех дней фестиваля, организованного хокимиятом Ташкента, жители и гости столицы смогут не только насладиться живой музыкой и танцами, но и примерить на себя роль настоящих музыкантов, продемонстрировать свое танцевальное мастерство и пообщаться с приглашенными знаменитостями.

Кроме известных певцов и диджеев Узбекистана на фестиваль приглашены и зарубежные звезды:

9 сентября известная российская группа Gayazov$ Brother$ порадует молодежь своими хитами, завоевавшими множество поклонников;

10 сентября обворожительная Minelli споет вживую для гостей свои песни, покорившие хит-парады стран Европы и СНГ;

11 сентября на сцену выйдет дуэт HammAli & Navai, песни которых занимают верхние строчки топ-чартов.

Кроме того, лепту в отличное настроение внесут известные столичные диджеи — DJ King Macarella, DJ Pashkov, DJ Sam, DJ Frost, DJ Gera, DJ Safronov, а также выступления и флешмобы танцевальных команд.

Специально приглашенный гость — чемпион Высшей лиги КВН, капитан команды «Азия MIX», ведущий фестиваля Эльдияр Кененсаров создаст позитивный вечерний настрой.

Место: территория рядом с гостиницей Hyatt Regency и Национальной библиотекой им. Алишера Навои.

Время: 19:00.

Вход свободный.

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