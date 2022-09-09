Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил соболезнования королю Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии Карлу III в связи с кончиной его матери королевы Елизаветы II. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Шерзод Асадов.

«Она была великим государственным деятелем, являлась на протяжении более 70 лет своего правления символом единства и стремительного развития страны, внесла несравненный вклад в превращение королевства в одно из ведущих государств в мировой экономике и политике, приумножение его престижа и авторитета на международной арене», — говорится в письме.

Президент выразил слова сочувствия и поддержки королю, членам его семьи и всему народу Великобритании, пожелал терпения и сил в этот печальный час.

Королева Елизавета II скончалась накануне в возрасте 96 лет. Её старший сын принц Чарльз стал новым монархом. Он будет править под именем Карл III. В Великобритании объявлен траур.