Вот уже 12 лет девелоперская компания Zaytun Group радует клиентов, партнеров и инвесторов своей безукоризненной работой. За годы плодотворной деятельности компания реализовала десятки уникальных и масштабных проектов жилой и коммерческой недвижимости по всему Узбекистану, многие из которых были отмечены международными наградами и премиями.

Своим клиентам компания стремится предоставить лучшее, поэтому об экономии на материалах не может быть и речи. Zaytun Group тщательно подбирает подрядчиков для своих проектов и сотрудничает исключительно с одними из ведущих мировых производителей. Важной составляющей многолетнего успеха является обмен международным опытом. Девелопер не жалеет средств на привлечение иностранных специалистов и повышение квалификации местных. На сегодняшний день в компании работают более 200 квалифицированных сотрудников.

Абсолютная безопасность и безупречное качество — это два основных принципа, которыми руководствуется Zaytun Group. Создавая новые объекты в Узбекистане, компания уделяет особое внимание безопасности будущих жителей и охране труда сотрудников на объектах, качественной сборке конструкций, использованию современного оборудования и строительных материалов.

Опираясь на свою историю, Zaytun Group пытается строить не просто новые здания, а создавать инфраструктуру будущего, где во главе всего находятся комфорт и фундаментальные потребности каждого жителя Узбекистана. Принципы и правильный курс, которые компания определила для себя, стоя у своих истоков, помогают Zaytun Group развиваться и расти вместе с Ташкентом, страной и обществом.

Modera Towers

Одним из знаковых проектов Zaytun Group является комплекс Modera Towers. Еще на стадии строительства он стал популярной достопримечательностью и одним из ориентиров столицы. Силуэт будущих башен — олицетворение современного Ташкента.





При строительстве Modera происходит синтез ультрасовременных тенденций с традициями узбекской культуры. Как и многие строящиеся сегодня объекты, Modera Towers — многофункциональный комплекс, сочетающий в себе жилую недвижимость, бизнес-центр, отель, коммерческие помещения и все, что нужно для комфортной жизни. Это решение для тех, кто ценит свое время, потому что все важное у вас под рукой.

Комплекс расположен на одной из живописных и оживленных улиц Ташкента — Шота Руставели. Продуманная конфигурация жилых пространств, которые начинаются с пятого этажа, позволяет сохранить максимально комфортные условия для жильцов. В Modera Towers предлагают всевозможные варианты квартир — от компактных однокомнатных площадью 25 кв. м до просторных апартаментов площадью 104 кв. м. Также в комплексе предусмотрены пентхаусы и персональные террасы на крыше.

Kazakhstan Residence

Недалеко от станции метро «Минор» расположился многофункциональный жилой комплекс премиум-класса Kazakhstan Residence — еще одно творение Zaytun Group.





Узнаваемый фасад комплекса, навеянный мотивами европейской архитектуры ХХ века, удачно вписался в городское пространство. Несмотря на то, что резиденция появилась тут совсем недавно, кажется, что она всегда находилась на этом месте. Kazakhstan Residence — это сочетание лаконичной основы правильной формы с обилием деталей, которые хочется разглядывать.

Изюминкой жилого комплекса являются квартиры на верхних этажах с мансардами, откуда открывается неповторимый вид на Ташкент. Еще одна особенность Kazakhstan Residence — потолки высотой 3,4 м. Площадь квартир варьируется от 47 до 142 кв. м. Нижние этажи, как и полагается в многофункциональных проектах, предназначены для коммерческих пространств.

Prestige Gardens

Мультифункциональный жилой комплекс Prestige Gardens от Zaytun Group, расположенный на пересечении ул. Кичик халка йули и Шота Руставели, отличается от двух предыдущих проектов не только масштабом, но и концепцией.





Помимо жилых и коммерческих пространств в комплексе предусмотрены бизнес-центр с собственным лобби. В Prestige Gardens также работает закрытая клубная система, по которой владельцы недвижимости в комплексе получают доступ к залу для отдыха, холлу для торжеств и комнате для молитв. Помимо богатой внешней инфраструктуры комплекс предлагает большое количество удобств внутри — детский сад, фитобар и подземный паркинг.

Но что делает Prestige Gardens поистине уникальным, так это огромный сад, разбитый на крыше третьего этажа. Архитекторы и дизайнеры вдохновились одним из семи чудес света античного мира — висячими садами Семирамиды, которые когда-то находились в Вавилоне. Благодаря висячим садам и их экосистеме жильцам комплекса всегда обеспечена комфортная атмосфера для проживания и досуга.

Телефон: (+998) 97−302−77−77.

Сайт: zaytun-group.uz

Instagram: @zaytun_group_uz

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