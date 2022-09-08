Проект Yuz Chinor — это масштабный современный комплекс, расположенный на территории площадью 92 тысячи кв. м. Yuz Chinor находится всего в 15 минутах от центра Ташкента. Закрытое охраняемое пространство проекта располагает 89 участками площадью от 540 до 1300 кв. м.

На территории комплекса Yuz Chinor обеспечена максимальная безопасность благодаря закрытому формату, круглосуточной охране и системе видеонаблюдения.





Внутри комплекса возводятся современные детские площадки, универсальная спортивная площадка, воркаут-зона, прогулочные пешеходные и велосипедные дорожки, ресторан и автомойка.

Концепцию проекта Yuz Chinor разработала международная команда специалистов. Здесь учтено даже направление ветра. Также специалисты позаботились о микроклимате: благодаря расположению температура здесь на четыре градуса ниже, чем в городе. Территория площадью 30 тысяч кв. м отведена под ландшафт.





Продажи Yuz Chinor — уникального проекта комплекса участков на охраняемой территории — уже начались. Для получения более подробной информации можно обратиться в офис продаж Dream City Development или оставить заявку на сайте компании.

Телефон единого информационного центра: (+998) 71−202−22−22.

Офис продаж работает ежедневно без выходных с 9:00 до 19:00.

Адрес: ул. Фурката, МДЦ Tashkent City.

Ориентир: дорога со стороны площади Дружбы народов в сторону проспекта им. Алишера Навои.

Сайт: dreamcity.uz

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