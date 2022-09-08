Каждый год студенты высших учебных заведений, профессиональных школ и колледжей Андижанской, Ферганской и Наманганской областей проходят производственную практику в филиале АО UzAuto Motors в Асаке.

Учащиеся ближе знакомятся с деятельностью предприятия. Студенты профессиональных школ и колледжей повышают квалификацию по конкретным направлениям производственного процесса, а студенты высших учебных заведений повышают квалификацию на профильных кафедрах.

В 2022 году в общей сложности более 1000 студентов Туринского политехнического университета в Ташкенте, Андижанского машиностроительного института, Ташкентского университета информационных технологий, Ферганского политехнического института, Ташкентского химико-технологического института и других вузов, учащиеся профессиональных школ и колледжей совершенствуют свои навыки, проходя здесь производственную практику.





Студенты знакомятся с работой важнейших отделов предприятия — отделов производства, логистики, снабжения, качества, машиностроения, управления продукцией, технико-технологического обслуживания, финансов и документооборота. Учащиеся профессиональных школ и колледжей проходят производственную практику в штамповочных, сварочных, красильных, сборочных цехах и системах снабжения.

Стажировка в АО UzAuto Motors не просто формальность, а важный период для студентов. Большинство практикантов хотят работать на предприятии. Если студенты хорошо продемонстрируют свои навыки в период стажировки и выполнят поставленные задачи на «отлично», их будут рассматривать в качестве потенциальных перспективных сотрудников. По этой причине многие студенты ответственно относятся к практике.





В свою очередь компания создает необходимые условия для практикантов. Будущие специалисты обеспечиваются питанием, транспортом и специальной одеждой. Студентам, прошедшим практику на определенных участках, в цехах и отделениях за выполненную работу выплачивают ежемесячную заработную плату.

Руководство предприятия оценивает будущие профессиональные перспективы и способности студентов-стажеров. В 2020—2021 годах компания приняла на работу 191 молодого специалиста. Более половины из них прошли производственную практику на предприятии.

Благодаря практике у молодых специалистов есть возможность лучше понять и узнать специфику своей будущей деятельности, подзаработать во время практики, а главное — устроиться на работу в АО UzAuto Motors после окончания учебы.

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