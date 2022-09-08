Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс выступила с заявлением после смерти королевы Елизаветы II, сообщило BBC.

Глава правительства сказала: «Мы все опустошены известием о смерти королевы, что является огромным шоком для нации и мира».

Она описала королеву как «скалу, на которой была построена современная Британия» и добавила: «Великобритания стала великой страной сегодня благодаря ей».

Премьер-министр отметил, что королева была личным источником вдохновения для нее, как и для многих британцев.

«Ее преданность долгу является примером для всех нас», — подчеркнула она.

«Сегодня корона переходит, как это происходило уже более тысячи лет, к нашему новому монарху, нашему новому главе государства, Его Величеству королю Карлу III», — заявила Лиз Трасс. Такое имя взял новый монарх Чарльз.

«Мы предлагаем ему нашу верность и преданность, — как те, что его мать посвятила нам на протяжении столь долгого времени», — сказала премьер-министр.

В заключение своего выступления Лиз Трасс сказала: «Боже, храни короля».