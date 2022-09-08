В первый день учебного года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил отменить платную аренду учебников. Решение было принято на фоне недовольства общественности резким повышением арендной платы, а также в связи с новостями о выдаче книг лишь после первой четверти. Корреспондент «Газеты.uz» Миролим Исажонов спросил соотечественников, которые живут в разных частях мира и чьи дети учатся в зарубежных школах, о порядке выдачи учебников в их образовательных учреждениях.

Примечание: вероятно, что порядок выдачи учебников в странах, где проживают респонденты, может отличаться от региона к региону.

Кыргызстан

Журналист из Оша Шохрух Соипов сообщил, что в Кыргызстане практически нет проблем со школьными учебниками. Этот вопрос был решён в последние 10 лет.

«В государственных школах нет такого понятия, как арендная плата, учебники предоставляются бесплатно, — сказал он. — Но при дефиците какого-либо учебника родители ученика покупают его за свой счёт на рынке или в книжных магазинах. Любой учебник определённо можно найти в продаже».

Фото: Шохрух Соипов.

Журналист добавил, что в случае порчи учебников, предоставленных школой, ученики восстанавливают их и возвращают. Утерянные книги школьники также обязаны возместить аналогичным экземпляром.

«Содержание учебников, то есть ошибки в них, обсуждаются как в социальных сетях, так и на школьных собраниях. Родители выражают своё отношение по этому поводу. Министерство образования слушает возражения и мнения, старается исправить ошибки», — добавил Шохрух Соипов.

Он отметил, что в Кыргызстане учащимся начальных классов предоставляется одноразовое бесплатное питание. Однако в некоторых регионах подают сладости и чай.

Таджикистан

Журналист из Таджикистана Озод Мелибоев отметил, что в его стране детские сады, школы и высшие учебные заведения подчиняются одному министерству.

«В Таджикистане школьные учебники предоставляются в аренду. Например, если цена одной книги, переданной министерством в школу, составляет 30 сомони (около 3 долларов), ученик оплатит 34% стоимости книги, будет пользоваться ей в течение одного года, а в конце года вернёт школе», — сказал он.

Фото: Озод Мелибоев.

По его словам, в последующие два года школьники также оплачивают 33% от стоимости учебников. Таким образом, родители платят за аренду одного учебника три года.

«Этот порядок существует уже без малого 10 лет. Родители также могут покупать учебники в книжных магазинах — выбор за ними», — сказал журналист.

В случае порчи или утери учебников ученики возмещают себестоимость книги или предоставляют школе аналогичный экземпляр.

«В Таджикистане существуют средние школы, где обучение ведётся на таджикском, русском, узбекском, английском, кыргызском и туркменском языках. Учебники на русском языке привозят из России. Учебники на других языках выпускаются в [Таджикистане]. Но нехватка учебников на узбекском языке до сих пор не устранена», — сказал Озод Мелибоев.

Казахстан

Нодира Хабибуллаева переехала с семьей из Андижана в Алматы. Она рассказала, что в Казахстане учебники предоставляются школьникам бесплатно.

Фото: Нодира Хабибуллаева.

«Моя дочь — ученица одной из государственных школ Алматы. Учебники раздаются бесплатно. Но недостающие учебники родители покупают за свой счёт. Моя младшая дочь ходит в частную школу. Мы покупали ей книги в магазинах. В этом году цены немного выросли», — рассказала она.

Нодира Хабибуллаева отметила, что в Казахстане недовольство вызывают сложные упражнения в учебниках. Даже родители испытывают трудности с выполнением заданий по определённым дисциплинам.

Турция

Замира Хамидова живёт в Анкаре. Она рассказала, что в турецких школах книги выдаются бесплатно. Если у родителей нет возможности компенсировать учебники, которые ребёнок повредил или потерял, администрация школы войдёт в положение и не будет требовать возместить ущерб.





Фото: Замира Хамидова.

«Частные издательства почти каждый год публикуют дополнительные учебники. Учителя в курсе новых изданий и могут рекомендовать родителям, какую книгу стоит купить. Но приобретать дополнительные учебники необязательно. Семьи решают это в соответствии со своими возможностями», — сказала Замира Хамидова.

Япония

Сохибжон Абдуллаев работает учителем английского языка в школах японского города Фукуока. Он рассказал, что в Стране восходящего солнца плата за аренду школьных учебников не взимается.

«Но каждую четверть с родителей взимается определённая сумма — около 30−50 долларов США — за школьные учебники, учебные материалы, тетради, — сказал Сохибжон Абдуллаев. — Эта сумма переводится через банк или передаётся в школьную бухгалтерию в конверте. Учителя не принимают участия в этом процессе. Но все учебники и другие приобретённые материалы остаются у учащегося, не возвращаются школе».

Он отметил, что часть учебников издаётся и выдаётся учащимся каждый год. Некоторые используются в течение нескольких лет. Например, учебники по естественным наукам рассчитаны на два учебных года — для 5−6-х классов.





Фото: Сохибжон Абдуллаев.

«В Японии ошибки и недочёты в учебниках практически не вызывают дискуссий. Потому что в этой стране содержание учебников обновляется каждые три года. Но структура учебника остаётся, содержание меняется незначительно — его адаптируют к настоящему времени», — сказал он.

Китай

Дильфуза Тожиматова проживает в Пекине. Её сын учится в пятом классе государственной школы.

«В китайских школах учебный год состоит из двух частей. Учащиеся получают отдельные учебники и тетради каждое полугодие. Всё предоставляется государством бесплатно, за это родитель не платит. Даже учащимся, являющимся иностранными гражданами, как наш ребёнок, их выдают бесплатно. В случае утери или повреждения книги родитель покупает аналогичную книгу взамен. Их можно найти в интернет-магазинах», — рассказала Дильфуза Тожиматова.





Фото: Дильфуза Тожиматова.

Соотечественница рассказала, что некоторое время её ребёнок учился в частной школе. Тогда они платили только за униформу и еду. Книги оставались бесплатными. Когда её сын перешёл в государственную школу, книги, предоставленные частным учебным заведением, он взял с собой. Администрация школы не обращалась с просьбой или требованием вернуть их.

«Стоит отдельно отметить, что в государственных школах Китая учебники не сдаются в аренду, предоставляются школой бесплатно и не возвращаются в школу. Книги остаются в качестве личной собственности учащегося. Благодаря этой системе в нашем доме большое количество книг. Так как мой сын больше не нуждался в учебниках, которыми он пользовался в 1−2-х классах, мы передали книги в пункты переработки бумаги», — рассказала Дильфуза Тожиматова.

США

Асомиддин Кутпидинов живёт в городе Морристаун штата Нью-Джерси. Он рассказал, что в государственных школах США в дополнение к книгам ученикам бесплатно предоставляют компьютер на операционной системе Windows или MacBook. Техникой и учебниками дети пользуются год.

«Книги редко используются во время занятий, чаще всё делается на компьютера. На нём нет различных игр — это запрещено. Устанавливаются только приложения, связанные с учёбой. Если учащийся ломает устройство, родитель платит штраф или ремонтирует его. Если родитель застраховал компьютер, выданный школой на год, то страховка поможет».

Асомиддин Кутпидинов добавил, что детей в школу отвозит автобус. Транспорт, как правило, привозит школьников вовремя.

«После пандемии школьное питание стало бесплатным. Несмотря на это, я перевожу деньги на счета дочери и сына. В дополнение к школьному питанию они, при желании, покупают что-нибудь ещё», — сказал Асомиддин Кутпидинов.

Он добавил, что через родительский портал можно в режиме онлайн отслеживать все учебные процессы: какие оценки получили дети, какие занятия они не посетили и кто из учителей ведёт занятия.

Германия

Дилшод Рахмат проживает в городе Ольденбург. Он рассказал, что государственная система школьного образования в Германии, в том числе стоимость учебников, меняются от региона к региону.

«В Ольденбурге в начальных классах родители сами покупают все книги, потому что дети делают записи и выполняют упражнения в самих учебниках», — сказал соотечественник.

Фото: Дильшод Рахмат.

«Моя дочь ходит в специализированную школу, где есть возможность как приобретения, так и аренды учебников. Но аренда обходится выгоднее. Семьям с тремя и более детьми предоставляется скидка. Ученикам из малообеспеченных семей или имеющим единственного кормильца полностью возвращается сумма, которую они заплатили», — рассказал Дильшод Рахмат.

В связи в тем, что у мужчины трое детей, аренда 11 учебников в этом году обошлась ему в 65 евро. Без скидки стоимость аренды составляет 85 евро. Деньги за аренду переводятся онлайн в школьный фонд.

«Книги или цены на аренду здесь не обсуждаются. Потому что для самодостаточных семей (большинство жителей) эти средства не являются предметом обсуждения. В основном в группах в сетях обсуждаются содержание книг и процессы обучения», — сказал Дильшод Рахмат.

Великобритания

Нилуфар Исмаилова живёт в Лондоне. По её словам, в Англии ученик посещает начальную школу до шестого класса. Все предметы им ведёт один учитель, а в старших классах учащиеся учатся по усиленной системе образования как в вузах — занятия проводятся в разных кабинетах.





Фото: Нилуфар Исмаилова.

«Я мать двоих детей. Они учатся в государственных школах. Учебники и тетради раздаются бесплатно. Учащиеся не забирают книги домой, каждый день дети оставляют их в школе. В Англии школьных учебников очень много, ученики их берегут. В целом люди в этой стране уважают и ценят государственную собственность», — сказала Нилуфар Исмаилова.

Она добавила, что в начале учебного года или каждую четверть государственные школы организуют бесплатные образовательные занятия и учебные курсы для родителей. Желающие могут их посещать. Благодаря этим образовательным программам родители обогащают свои знания, не испытывают трудностей с выполнением домашних заданий вместе со своим ребенком.

Финляндия

Акмалжон Набиев рассказал, что в Финляндии в начале учебного года ученики идут в школу с пустыми рюкзаками.

«В дополнение к книгам и школьным принадлежностям бесплатно предоставляются современные гаджеты. Учащимся начальных классов дают планшет, а учащимся старших классов — ноутбук. В конце учебного года школа их забирает, а с началом нового — возвращает. Одним гаджетом учащийся пользуется два года», — поведал Акмалжон Набиев.





Фото: Акмалжон Набиев.

По его словам, книги, выданные школами, остаются у учеников на память.

«Сколько лет мой сын учится в школе, все его учебники до сих пор хранятся в нашем доме», — сказал Акмалжон Набиев.

«У каждой школы есть онлайн-программа. Родителей присоединяют к этой программе и они находятся в курсе всех учебных процессов детей через интернет. Учитель не звонит родителям с жалобами об успеваемости детей. Если ребенок опаздывает в школу, с трудом усваивает какие-то предметы и другие вопросы, педагоги обсуждают это на платформе».

Акмалжон Набиев отметил, что в Финляндии не проводятся общие собрания родителей всех учащихся в одном классе, как в Узбекистане. С родителями каждого школьника проводится отдельная встреча.

«Такая встреча проводится два раза в год. В ней принимают участие ученик, родители, директор школы, классный руководитель и пять-шесть учителей-предметников. На дружеской встрече стороны обсуждают все вопросы, связанные с учёбой ребенка. У каждого ученика также есть личный шкаф в классе. Его планшет и лишние книги хранятся там. Он забирает с собой лишь книги, по которым он должен заниматься дома. Учащимся также ежедневно предоставляется двухразовое бесплатное питание», — рассказал он.