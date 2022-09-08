Королева Великобритании Елизавета II скончалась в возрасте 96 лет. Об этом сообщил Букингемский дворец в Twitter.

Как сообщает BBC, новым монархом стал старший сын королевы 73-летний принц Чарльз, а наследником — его сын принц Уильям.

Национальный траур в Великобритании, как ожидается, продлится 10 дней, пишет Sky News.

Официальные мероприятия будут отменены, а флаги стран содружества будут приспущены над королевскими резиденциями, правительственными зданиями, в вооруженных силах и на почтовых отправлениях Великобритании за рубежом.

В четверг стало известно, что британская королева находится под медицинским наблюдением в шотландской резиденции — замке Балморал, после того как врачи выразили беспокойство по поводу ее здоровья.

Принц Чарльз и его супруга Камилла, принцы Уильям и Эндрю, а также принц Гарри и его супруга Меган также направились в Балморал, принцесса Анна уже прибыла в замок.

Букингемский дворец создал план действий на случай её смерти, а затем передал его правительству и телекомпании BBC. Издание The Guardian в марте 2017 году публиковало проработанный до мельчайших деталей план действий властей за несколько часов до и сразу после смерти королевы Великобритании Елизаветы II.

Сайт королевской семьи сейчас.

Королева Елизавета II родилась 21 апреля 1926 года в Лондоне в семье герцога и герцогини Йоркских. Принцесса Елизавета Александра Мэри Виндзор, так назвали при рождении будущую королеву, — из династии Виндзоров. Она старшая дочь герцога Йоркского Георга, будущего короля Великобритании Георга VI (1895−1952) и леди Елизаветы Боуз-Лайон (1900−2002).

Елизавета II взошла на престол 6 февраля 1952 года в возрасте 25 лет и стала главой государства Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, также являлась королевой 15 государств Содружества (Австралия, Антигуа и Барбуда, Багамы, Барбадос, Белиз, Гренада, Канада, Новая Зеландия, Папуа-Новая Гвинея, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Соломоновы Острова, Тувалу, Ямайка), главой Англиканской церкви, главнокомандующим вооруженными силами и Лордом Острова Мэн. С 29 мая 1953 года по 31 мая 1961 года была также Королевой Южной Африки.

В 2015 году королеву Великобритании признали старейшим действующим монархом.

В апреле 2021 года скончался ее супруг, принц Филипп, герцог Эдинбургский, в возрасте 99 лет.

У королевы Великобритании Елизаветы II четверо детей: наследник престола — старший сын Чарльз Филип Артур Георг (принц Уэльский), принцесса Анна Элизабет Элис Луиза, принц Эндрю Альберт Кристиан Эдвард (герцог Йоркский), принц Эдвард Энтони Ричард Луис (граф Уэссекский).