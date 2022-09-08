НБУ предоставляет образовательный кредит для студентов.
Получить образование можно на выгодных условиях:
- годовая ставка — 14%;
- сумма — установленная в контракте;
- срок — в течение семи лет, начиная с седьмого месяца после официального окончания срока обучения.
Девушки освобождены от уплаты процентов по кредиту. Начисленные проценты будут выплачиваться из средств Фонда по финансированию образовательных кредитов при Министерстве финансов.
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