НБУ предоставляет образовательный кредит для студентов.

Получить образование можно на выгодных условиях:

  • годовая ставка — 14%;
  • сумма — установленная в контракте;
  • срок — в течение семи лет, начиная с седьмого месяца после официального окончания срока обучения.

Девушки освобождены от уплаты процентов по кредиту. Начисленные проценты будут выплачиваться из средств Фонда по финансированию образовательных кредитов при Министерстве финансов.

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