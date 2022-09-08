XIV Ташкентский международный кинофестиваль «Жемчужина шелкового пути» состоится 13−18 сентября в Ташкенте. Подробности его проведения сообщили организаторы 8 сентября на пресс-конференции.

Ташкентский кинофестиваль готовится принять порядка 500 деятелей киноискусства, актеров и актрис, режиссеров и кинооператоров, продюсеров и кинокритиков, ученых киноведов, представителей СМИ из 40 стран мира.

В рамках международного события будут показаны 150 художественных, документальных и короткометражных фильмов от мировых производителей. Большая их часть является победителями других международных кинофестивалей и конкурсов, отметили организаторы. В дни кинофестиваля пройдет свыше 20 мероприятий, касающихся кинопроизводства, образования, демонстрации кинолент, съемочного процесса фильмов.

В этом году гостям будет презентован первый в Центральной Азии кинокластер, созданный на базе Дома кинематографистов. В главном зале размещен самый масштабный прокатный экран в странах СНГ, демонстрирующий картинку в формате DCP, заявили организаторы. Здесь открылись еще три зала, где установлены экраны, также транслирующие фильмы в формате DCP. Построена летняя площадка, рассчитанная на 500 человек. Созданы два тренинговых центра и медиацентр. За один раз кластер может принять свыше 3500 человек.

Будет также презентован «уникальный новейший панорамный павильон», построенный на территории киноконцерна «Узбекфильм».

«Павильон позволит снимать кино на самом высоком современном художественно-технологическом уровне с использованием технологии Stagecraft», — отметили организаторы кинофестиваля.

В эти будет получена первая партия фотоархивного и мультимедийного оборудования для озвучки, цифровой обработки, съемок в формате 3D из Европы.

Будет представлен новый летний павильон, находящийся на территории ««Узбекфильма. Его площадь составила 2500 кв. м, здесь можно будет проводить массовые масштабные мероприятия.

Знаковые мероприятия и события

В рамках кинофестиваля планируется провести Дни кино стран ШОС, Дни мирового кино, Дни документального кино, Дни ретрокино, День кино Узбекистана, Кинофорум Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ), обновлённая и усиленная мировыми звёздами образовательная программа, сообщили организаторы.

Будут проведены свыше 50 мероприятий, «круглых столов» и форумов, мастер-классов и творческих встреч. По итогам, как ожидается, появятся новые совместные кинопроекты. Отрадно, что именно на этом фестивале будет подписано порядка 20 меморандумов и договоров о создании копродукции с десятками стран мира.

Церемония открытия

Торжественную церемонию открытия XIV Ташкентского международного кинофестиваля, которая состоится в Доме кинематографистов и пройдет 14 сентября, подготовит российский режиссер-постановщик Алексей Агранович.

По красной дорожке пройдут звезды кино из разных стран мира, делегации стран ШОС и стран-наблюдателей, представители национальных кинопроектов, делегаты Дней мирового кино, киногруппы, которые сотрудничают с Агентством кинематографии Узбекистана.

Среди звезд кинофестиваля — Такеши Китано, Арманд Ассанте, Бурак Озчевит, Сергей Безруков, Джонни Депп (примет участие онлайн), Тимур Бекмамбетов и другие. В рамках кинофестиваля пройдут творческие встречи с культовыми режиссерами, актерами и другими выдающимися кинематографистами современности.

Дни кино стран ШОС и Кинофорум стран ШОС

Дни кино стран ШОС приурочены к саммиту глав государств-членов ШОС, который пройдет с 15 по 16 сентября в Самарканде. Делегации стран проведут Дни кино в Ташкенте и в различных областях Узбекистана, а также Каракалпакстане. Среди делегатов — глава «Роскино» Инна Шалыто, вице-президент по производству «Казахфильма» Серик Абишев, директор национальной киностудии «Кыргызфильм» Акжол Бекболотов и многие другие.

Дни мирового кино

В рамках дней мирового кино свои лучшие кинокартины покажут 22 страны Азии, Америки и Европы: Азербайджан, Алжир, Армения, Беларусь, Великобритания, Германия, Грузия, Египет, Израиль, Иран, Италия, Малайзия, Молдова, Монголия, Польша, Румыния, Туркменистан, Турция, Франция, Эстония, Южная Корея, Япония. В числе делегатов — директор Кинофестиваля азиатских стран Мартин Теруан, директор Инсбрукского кинофестиваля Анна Ладиниг, директор кинематографии Египта Зайнаб Азиз, координатор кинофестиваля «Висла» Роксана Петручанис, народная артистка Азербайджана Шафига Мамедова и другие.

Копродукция

В рамках Ташкентского международного кинофестиваля будет презентованы совместные кинопроекты Узбекистана и зарубежных стран. Это ленты «Казбек» (Беларусь), «Навои и Джами», «Невидимая звезда» (Таджикистан), «Гладиатор» (Россия), «Эшелоны идут на Восток», «Коркыт Ата» (Казахстан).

Узбекистан и Турция подпишут ряд меморандумов о создании документальных фильмов «Али Кушчи» и «Аль-Бухари», посвященных жизни и вкладу в науку великих ученых Узбекистана. Совместно с TRT Avaz планируются съемки документальной киноленты «Зиёрат олтин йул», которая расскажет о великих богословах, теологах и представителях просвещенного ислама.





Намечено также подписать меморандум с Министерством культуры Турции о съемках документального фильма «Культурная дорога с Востока на Запад Узбекистана» о культурно-исторических связях двух стран.

Будут презентованы киноленты, которые уже вышли на большие экраны. Это громкая премьера этой осени под названием «Барон-2. Возвращение» и фильмы «Подарок Пери», «Солнце на вкус», снятые совместно с Россией.

Образовательная программа

Более 50 практических занятий проведут 40 спикеров из разных стран в рамках образовательного блока, они поделятся творческим опытом и дадут рекомендации по созданию успешных кинофильмов.

Звездами образовательной программы в 2022 году станут Такеши Китано, Кшиштоф Занусси, Тимур Бекмамбетов, Сергей Безруков, Владимир Хотиненко, Жора Крыжовников, Габриэлль Келли, Сергей Пускепалис, Гоша Куценко и другие именитые эксперты со всего мира.

Ярким событием панели для аниматоров станет презентация анимационного проекта «Ходжа Насреддин» продюсера Тимура Бекмамбетова. Также режиссёр проведет презентацию полнометражного экшн-фильма «Кырк-кыз», основанного на легенде о сорока отважных девушках-амазонках, отстоявших в сражении одноименную крепость.

Ретро-программа

В рамках XIV Ташкентского международного кинофестиваля в Хиве, Бухаре, Самарканде и Нукусе будут организованы показы легендарных узбекских кинолент. Всего будет показано свыше 60 кинокартин и более 80 мультфильмов.

Программа «Сто жемчужин узбекского кинематографа» включит золотую коллекцию отечественных фильмов, среди которых «Белые, белые аисты», «Ташкент — город хлебный», «Прощай, зелень лета», «Нежность», «Тахир и Зухра», «Об этом говорит вся махалля», «Бунт невесток», «Минувшие дни», «Человек уходит за птицами» и многие другие.

Для показов выбраны исторические локации в древних городах Узбекистана: дворец Худояр-хана в Коканде, летняя площадка крепости Ичан-кала в Хиве, музей имени Савицкого в Нукусе, площадка медресе Нодир Девонбеги в Бухаре и кинотеатр «Шарк юлдузи» в Самарканде.

Международный конкурс «Кино за пять дней»

Свыше 1500 молодых кинематографистов, представители ведущих 19 киношкол мира примут участие в Молодежной международной конкурсной программе «Кино за пять дней», которая пройдет в рамках XIV Ташкентского Международного кинофестиваля. Расширилась и география проекта — теперь в Узбекистан приедут представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Индии, Казахстана, Кыргызстана, Польши, России, Таджикистана, Турции и других. Участники посетят 20 локаций в разных регионах Узбекистана. Победители конкурса будут награждены на закрытии Ташкентского международного кинофестиваля.

Мероприятия ташкентского филиала ВГИКа

В Центральном выставочном зале Академии художеств пройдет выставка картин студентов художественного факультета Всероссийского государственного института кинематографии. Всего экспозицию составят свыше 100 полотен. Для создания картин студенты ВГИКа приедут Узбекистан и в течение 10 дней будут писать свои работы.

Ташкентский филиал ВГИКа проведет Дни открытых дверей. Пройдут церемония посвящения в студенты 280 абитуриентов и торжественный гала-концерт.

Состоится презентация трех новых направлений, которые начнут работать в филиале с нового учебного года: актерское мастерство, операторское мастерство и режиссура кино.

Для творческой молодежи Узбекистана будут проведены 6 мастер-классов от преподавателей и мастеров ВГИКа по разным направлениям.

Национальное кино

В рамках Фестиваля на суд зрителей будут представлены социальная драма «Аёл қалби», комедия «Бир кунлик тўй», психологическая драма «Ким деяй сени», «Аёл қисмати», история любви Хамида Олимжана и Зульфии «Муҳаббат баҳори», драмы «Авф» и «Талваса», лирическая комедия «Самарқандда қовун таровати», «Дада дегин», социальные драмы «Бардош», «Пулинг бўлса», психологический триллер «101 рейс». Показы состоятся в Бухаре, Ургенче, Жиззаке, Карши, Шахрисабзе, Андижане, Фергане, Намангане и Гулистане для местного зрителя и гостей фестиваля.