Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) опубликовало отчет по итогам миссии своих экспертов 28 августа — 6 сентября на территорию Запорожской атомной электростанции, занятой российскими войсками с начала марта.

ЗАЭС расположена в городе Энергодар в северо-западной части Запорожской области, на Каховском водохранилище у левого берега реки Днепр. Днепр впадает в Черное море, которое, в свою очередь, несет воды в Средиземное море. На этой АЭС находятся 6 из 15 ядерных реакторов Украины, 2 из них действуют.

Миссия из 13 специалистов, возглавляемая генеральным директором организации Рафаэлем Гросси, прибыла на ЗАЭС 1 сентября. Этому предшествовали переговоры на уровне ООН, а также президентов Франции и Турции в качестве посредников между Россией и Украиной, которые длились почти все лето.

Эксперты обследовали станцию около четырех часов, после чего часть группы вернулась в Вену, где находится штаб-квартира МАГАТЭ, оставив на АЭС шесть инспекторов. В дальнейшем на станции постоянно будут оставаться двое представителей МАГАТЭ в качестве наблюдателей.

Рафаэль Гросси по возвращении 2 сентября дал пресс-конференцию в аэропорту. Он сказал, что пока рассказывает о ситуации на станции как бы «с высоты птичьего полета» и будет «использовать цвета светофора» — красный, желтый и зеленый для некоторых общих оценок.

«Что касается физической безопасности станции, то здесь, безусловно, красный цвет. Мы видели следы военных действий вокруг станции, повреждения на зданиях. Физическая целостность станции нарушалась несколько раз», — подчеркнул глава МАГАТЭ.

Что касается работы систем ядерной безопасности, то были некоторые сбои в связи с повреждением кабелей и систем передачи информации. Рафаэль Гросси сказал, что «использовал бы желтый сигнал для описания состояния этих систем».

Говоря о работе персонала, глава МАГАТЭ заявил, что на станции сложилась беспрецедентная ситуация. На украинской АЭС работают украинские операторы и профессиональные эксперты, там также находятся российские ядерные эксперты и военные.

«Я бы не обозначил эту ситуацию совсем красным цветом, потому что станция продолжает работать на профессиональном уровне в условиях, если я могу так выразиться, „модуса вивенди“. Они работают вместе, обслуживают два реактора, действующие сейчас, в том числе и пятый, который пару дней тому назад отключался, а теперь снова действует.», — сказал Рафаэль Гросси.

Глава МАГАТЭ подчеркнул, что крайне важно обеспечивать внешнее снабжение станции электроэнергией, отметив, что это необходимо для поддержания охлаждения. Он сказал, что убедился в том, что на станции в рабочем состоянии находятся два электрогенератора.

Позже, 6 сентября, Рафаэль Гросси представил Совету безопасности ООН 52-страничный отчет по итогам миссии. В нем говорится, что на Запорожской АЭС были нарушены все семь столпов ядерной безопасности.

Согласно документу, они выглядят так:

Должна поддерживаться физическая целостность объектов — будь то реакторы, хранилища ядерного топлива или хранилища радиоактивных отходов; Все системы и оборудование безопасности и защиты должны быть полностью исправны в любое время; Оперативный персонал должен иметь возможность выполнять свои обязанности по обеспечению сохранности и безопасности и принимать решения без чрезмерного давления; Должно быть обеспечено надежное внешнее электроснабжение всех ядерных объектов от сети; Должны действовать непрерывные логистические цепочки поставок и транспортировки на объекты и обратно; Должны быть эффективные системы радиационного контроля на площадке и за ее пределами, а также меры аварийной готовности и реагирования; Должна быть надежная связь с регулятором.

В отчете говорится, что в ходе миссия группа экспертов МАГАТЭ сама стала свидетелем обстрела вблизи ЗАЭС 3 сентября. Кроме того, команда наблюдала повреждения, образовавшиеся в результате обстрела, в том числе вблизи зданий реактора. Пострадали также хранилища ядерного топлива и твердых радиоактивных отходов.

Миссия отметила, что обстрелы могли повлиять на конструкции, системы и элементы, важные для безопасности, и привести к серьезным последствиям, в том числе к человеческим жертвам.

Команда МАГАТЭ во время миссии отметила присутствие на станции российских военных, транспортных средств и техники, в том числе несколько военных грузовиков в машинном зале 1-го и 2-го энергоблоков.



Установить с точностью, кто именно обстреливает станцию, не представляется возможным, МАГАТЭ в своем отчете не уточняет это.

Уровень радиации в районе станции остается в пределах нормы, отмечено в отчете МАГАТЭ. «Хотя продолжающиеся обстрелы еще не привели к возникновению ядерной аварийной ситуации, они по-прежнему представляют собой постоянную угрозу ядерной безопасности, что может привести к радиационным последствиям», — говорится в нем.

По итогам миссии МАГАТЭ рекомендует немедленно прекратить обстрелы территории АЭС и ее окрестностей, чтобы избежать дальнейшего повреждения станции и ее объектов. «Это требует согласия всех соответствующих сторон для создания зоны ядерной безопасности и защиты вокруг ЗАЭС», — говорится в отчете. Организация также рекомендует вывести военно-транспортные средства и технику с территории станции.

Кроме того, организация рекомендовала обратить внимание на трудные условия работы украинского персонала станции в условиях нехватки работников. По мнению МАГАТЭ, такая ситуация «может привести к увеличению вероятности человеческих ошибок, угрожающих ядерной безопасности».

МАГАТЭ также рекомендует, чтобы все заинтересованные стороны внесли вклад в обеспечение необходимых станции поставок — в частности дизельного топлива для генераторов и техники — для поддержания ядерной безопасности. Иными словами, необходимо организовать транспортные коридоры для безопасной доставки на ЗАЭС оборудования и технических средств.

Реакции представительств России и Украины на отчет МАГАТЭ

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что «сформулированные главой МАГАТЭ принципы безопасности неукоснительно соблюдаются» Россией. Он также приветствовал решение руководства МАГАТЭ учредить постоянное присутствие Агентства на станции.

«Важно, что, как мы услышали в ходе вашего брифинга в Вене 2 сентября, вы смогли своими глазами увидеть, что благодаря налаженному сотрудничеству между персоналом станции и российскими вооруженными силами, охраняющими станцию, она в целом функционирует в штатном режиме и никаких „внутренних“ угроз для ее безопасности нет», — заявил российский посол.

«Видим подтверждение этого в вашем выводе, озвученном на упомянутом брифинге, о том, что наибольшую обеспокоенность у Агентства вызывает физическая безопасность станции и ее целостность, риски для которой возросли в связи с ее обстрелами в августе», — добавил Небензя.

«Хотели бы только попросить Вас прояснить, какое военное оборудование Вы увидели в ходе посещения Запорожской АЭС?», — спросил Василий Небензя главу МАГАТЭ. Генеральный директор МАГАТЭ обещал предоставить письменный ответ на этот и другие вопросы.





Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица заявил о попытке России манипулировать Советом безопасности, искажать выводы МАГАТЭ, представленные после посещения ЗАЭС.

Он сказал, что Россия превратила Запорожскую атомную электростанцию в военную базу и использует ее в качестве прикрытия для своих военнослужащих и военной техники. Посол Украины подчеркнул, что эта информация была подтверждена миссией МАГАТЭ.

«ЗАЭС по-прежнему остается в условиях оккупации. На объекте находятся российская военная техника и оружие. Вооружённые провокации продолжаются. Незаконные представители „Росатома“ продолжают вмешиваться в технологический процесс управления станцией», — заявил Сергей Кислица.

Он сказал, что единственный способ снять ядерную угрозу, — вывод российской военной техники и военнослужащих и возвращение станции под полный контроль Украины.

Постпред сообщил, что Украина со своей стороны готова безотлагательно провести консультации с МАГАТЭ, чтобы стабилизовать ситуацию на объекте. Кислица добавил, что президент Владимир Зеленский уже ответил на предложение МАГАТЭ о создании зоны защиты и ядерной безопасности на территории Запорожской атомной электростанции. По его словам, Украина согласится на это в том случае, если речь идет о демилитаризации объекта.