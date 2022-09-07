Цифровая трансформация — это, прежде всего, изменение подхода к тому, чем может и должно быть страхование для клиента.

Компания АО «Узбекинвест» — одна из первых в Узбекистане, которая внедрила современную цифровую технологию — Face ID во все информационные системы и мобильные приложения. Технология Face ID позволяет усовершенствовать процесс оформления страховых полисов с применением биометрической идентификации клиентов, что значительно упрощает и сокращает время оформления электронных страховых полисов. Клиенты, прошедшие регистрацию по системе Face ID могут без предъявления документов оформить все виды страхования в офисах компании или через электронные платформы в режиме онлайн.

Также департаментом информационных технологий в страховании проводится работа по совершенствованию цифровой платформы Insurance.uz и мобильных приложений для реализации цифровых страховых продуктов.

В настоящее время в режиме онлайн имеется возможность приобретения ряда цифровых продуктов: E-ОСАГО, страхование от несчастных случаев, страхование имущества «Мой-дом», ДСАГО и страхование лиц выезжающих за рубеж, а в ближайшее время будут доступны новые цифровые страховые продукты.

В 2022 году цифровые платформы АО «Узбекинвест» позволили реализовать более 130 000 онлайн полисов на сумму более 6 млрд сум.

Также для клиентов АО «Узбекинвест», совместно с электронной платежной системой CLICK, запущена специальная акция «Большой кэшбек — 20%» на все электронные полисы, приобретенные самостоятельно клиентами через информационную платформу Insurance.uz или мобильное приложение.

Для удобства клиентов на всех электронных платформах разработан сервис по подаче онлайн-заявления о наступлении страхового случая. Данный сервис позволяет без посещения офиса в режиме онлайн урегулировать страховое событие и получить по нему страховое возмещение.

Также для развития работы агентской сети разработано современное мобильное приложение «Е-Агент» с использованием всех современных сервисов для удобного оформления электронных страховых продуктов без посещения офисов продаж.

Для повышения уровня знаний и профессионализма сотрудников в компании осуществляет деятельность «Школа страхования».

Вместе с этим разработана уникальная информационная платформа moodle.uzbekinvest.uz для обучения и повышения квалификации страховых агентов компании, посредством которой имеется возможность на бесплатной основе пройти обучение и стать страховым агентом компании в режиме онлайн.

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