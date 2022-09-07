Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 7 сентября принял посла Соединённых Штатов Америки Дэниела Розенблюма, завершающего дипломатическую миссию в стране. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Шавкат Мирзиёев отметил вклад Дэниела Розенблюма в развитие узбекско-американских отношений стратегического партнёрства, отмечается в сообщении.

«За последние годы налажен конструктивный политический диалог. Совместными усилиями расширяется взаимовыгодное торгово-экономическое сотрудничество. Растут объёмы взаимной торговли, реализуется ряд инвестиционных проектов с участием ведущих американских компаний. Осуществляются двусторонние программы в области образования и здравоохранения», — говорится в сообщении.

«Посол США выразил искреннюю признательность за высокую оценку его деятельности и заверил, что будет и далее активно поддерживать укрепление многопланового сотрудничества между нашими странами», — сообщила пресс-служба президента.

В августе указом президента Узбекистана американский дипломат был удостоен государственной награды Узбекистана — ордена «Дустлик» («Дружбы»).

В конце июня «Газета.uz» публиковала большое интервью с Дэниелом Розенблюмом. В нём он рассказал о приоритетах американской внешней политики в Узбекистане, успехах и неудачах реформ, связи между свободой слова и развитием страны.

Как мы писали, новым послом США в Узбекистане утверждён Джонатан Хеник.