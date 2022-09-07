Pepsi проведет крупный open-air в Ташкенте, посвященный очередной победе в ежегодной «Битве вкусов» — Pepsi Taste Challenge. Гостей ждут целых три дня музыки и танцев.
Отметить это событие вместе с Pepsi можно 9, 10 и 11 сентября.
Хедлайнеры фестиваля:
- 9 сентября: популярная группа Gayazov$ Brother$ — исполнители хитов «Малиновая лада», «Увезите меня на дип-хаус», «Я, ты и море» и многих других;
- 10 сентября: обворожительная певица Minelli и ее известный по всей Европе и странам СНГ трек Rampampam, набравший более 220 млн просмотров на YouTube;
- 11 сентября: дуэт HammAli & Navai, уже который год разрывающие топ-чарты стран СНГ.
В программе фестиваля будут зажигательные сеты от известных диджеев Ташкента:
- DJ King Macarella;
- DJ Sam;
- DJ Frost;
- DJ Gera;
- DJ Safronov;
- DJ Pashkov.
Также пройдут выступления и флешмобы танцевальных команд.
Провести вечера на позитиве поможет специальный гость — ведущий фестиваля, чемпион высшей лиги КВН, лидер команды «Азия MIX» Эльдияр Кененсаров.
Специальный гость — Abbbose, амбассадор рекламной компании Pepsi Taste Challenge 2022.
Место проведения: площадь за гостиницей Hyatt и Национальной библиотекой им. А. Навои.
Начало фестиваля в 19:00.
Вход свободный.
Instagram: @pepsi_uzbekistan
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