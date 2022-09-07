В Ташкентской области оштрафован водитель, который вёз двоих детей в школу в кузове мини-грузовика Labo, сообщила пресс-служба СБДД МВД Узбекистана. Видеозапись об этом появилась 6 сентября в социальных сетях.

Фото: СБДД.

В репортаже, опубликованном СБДД, мужчина сообщил, что был вынужден посадить детей в грузовик, потому что школа находится далеко, кроме того, нужно 1,6 км заезжать в махаллю, куда не ходит транспорт. В кабине машины был его отец, поэтому он принял решение посадить детей в кузов, рассказал водитель.





Фото: СБДД.

«Я не подумал о последствиях», — сказал водитель, попросив прощения и пообещав, что больше так делать не будет. «Чтобы подобная ситуация не повторилась, с водителем проведена профилактическая беседа», — говорится в сообщении СБДД.