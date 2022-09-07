В Казахстане планируют исключить День первого президента из категории государственных праздников, сообщает Informburo.kz.

Депутаты Мажилиса (нижней палаты парламента) одобрили проект поправок в некоторые законодательные акты по вопросам кинематографии и культуры, который предполагает исключение Дня первого президента из числа госпраздников.

Профильный комитет предложил определить празднование Дня первого президента, 1 декабря, по аналогии с такими знаковыми датами, как День государственных символов, День благодарности, и иными датами, обладающими высоким общественно значимым потенциалом, исключив его из числа государственных праздников.

Документ предусматривает и другие изменения. В частности, 25 октября определяется национальным праздником — Днем Республики, а 16 декабря — Днем независимости в качестве государственного праздника. Ранее День независимости имел статус национального.

Закон должен рассмотреть Сенат и подписать президент.

Праздник Дня первого президента был принят 10 декабря 2011 года. Его отмечали 1 декабря, в годовщину избрания на пост главы республики Нурсултана Назарбаева в 1991 году.

Некоторые наблюдатели считали этот праздник одним из проявлений культа личности Нурсултана Назарбаева, как и переименование столицы в его честь, а также выпуск банкноты 20 тысяч тенге с его изображением.