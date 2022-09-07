3 сентября на территории Мирзаабадского района Сырдарьинской области произошло ДТП, в результате которого погибло четыре человека.

Как сообщила 7 сентября пресс-служба УВД области, на 22-м километре автодороги A-373 водитель Lacetti, ехавший в направлении «Термез-Ташкент», выехал на встречную полосу, где машина столкнулась с Nexia 2.





Водитель Nexia и три пассажира от полученных травм скончались на месте. Ещё один пассажир был госпитализирован в реанимацию медобъединения Ааклтынского района

Происшествие было обсуждено на мероприятии с участием представителей СБДД, руководителей секторов района, имам-хатибов и широкой общественности, говорится в сообщении. На встрече обсуждались причины ДТП и говорилось о необходимости строгого соблюдения правил дорожного движения.