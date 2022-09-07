Гроссмейстер из Узбекистана Нодирбек Абдусатторов вошёл в топ-30 лучших шахматистов мира в рейтинге Международной шахматной федерации (ФИДЕ) по итогам августа.

Шахматист за месяц поднялся с 64-го на 30-е место в таблице, а его рейтинг Эло вырос с 2677 до 2713. Нодирбек Абдусатторов стал вторым шахматистов в истории Узбекистана после Рустам Касымджанова, преодолевшим отметку 2700. У 17-го чемпиона мира по шахматам максимальный рейтинг достигал 2715 в мае 2015 года.

В августе на шахматной олимпиаде Нодирбек Абдусатторов за 11 туров одержал восемь побед, включая победу над американцем Фабиано Каруана (2783 рейтинг на тот момент), трижды сыграл вничью и потерпел лишь одно поражение (8,5/11).





17-летний узбекистанец также успешно выступил на международном турнире Isbank Turkish Super League за спортивный клуб «Турецкие авиалинии». Команда заняла второе место по итогам 13 туров, а шахматист стал лучшим на второй доске с 9 баллами в 11 матчах (8 побед, 2 ничьи и 1 поражение).

Кроме того, впервые количество узбекистанцев в рейтинге ФИДЕ топ-100 достигло четырех.

Нодирбек Якуббоев (слева) и Жавохир Синдаров (справа). Фото: Федерация шахмат Узбекистана.

Рустам Касымджанов (2670) занимает 72-е против 74-го места месяцем ранее. Чемпион шахматной олимпиады 20-летний Нодирбек Якуббоев поднялся с 167-го на 89-е место, а его рейтинг возрос с 2620 до 2656.

Ещё один олимпийский чемпион 16-летний Жавохир Синдаров улучшил свою позицию с 153 до 92 в таблице, а рейтинг поднялся с 2629 до 2651.