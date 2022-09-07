Переезд в новое жилье или капитальное строительство часто приводит к тому, что приходится сталкиваться с вопросами покупки окон. Однако для некоторых этот вопрос может оказаться достаточно сложным. Эксперты AKFA рассказали на что стоит обратить внимание при выборе окон.

Конструкция

В первую очередь, нужно определиться с выбором оконного профиля. Внутри профиля находятся воздушные камеры. Строение и количество камер влияют на звуко-, тепло- и шумоизоляцию. Стоит обратить внимание на монтажную ширину металлопластикового профиля, но учесть, что она значительно влияет на итоговую стоимость окна. Лучше обдумать и оценить ситуацию, чтобы не переплачивать за избыточные характеристики.





Необходимо уточнить у изготовителя, что в выбранных вами окнах есть армирование, придающее прочность и надежность всей конструкции, и оно надлежащего качества. Для Центральной Азии специалисты рекомендуют устанавливать металлопластиковые окна с монтажной шириной профиля не менее 60 мм.

Чем шире профиль, тем толще и надежнее должно быть армирование. Оно должно быть выполнен из нержавеющего сплава или оцинкован, толщина не должна быть меньше 1,5 мм. Необходимо учесть, что цветные или ламинированные пластиковые рамы нагреваются на солнце сильнее и требуют армирование толщиной от 2 мм.

Армированный профиль не имеет замкнутого контура по периметру створки либо рамы. Он вставляется и закрепляется в пластиковый профиль перед спайкой на станке и ввиду разной температуры плавления металла и пластика не может быть сварен в углах металлопластиковой конструкции.

Выбирая профиль, обязательно надо спросить о наличии сертификатов качества и гарантиях.

В 2022 году новые разработки компании AKFA Group успешно прошли процедуру официальной сертификации Facade Testing Institute в Турции. Маркировка подтверждает, что изделие не является опасным для здоровья его потребителей, а также безвредно для окружающей среды.

Фурнитура и аксессуары

Фурнитура влияет на плавность, легкость и удобство открывания окна, а также надежность его закрывания. В ассортименте AKFA представлены различные механизмы, фурнитура и аксессуары от одних из ведущих мировых компаний, таких как Rotto (Германия), Fab&Fix (Великобритания), Hoppe (Германия), Fornax (Турция). Среди них есть механизмы с повышенной защитой от взлома, дополнительными точками запирания и уникальными вариантами открывания оконной системы. Подбираются фурнитура и аксессуары исходя из ваших потребностей.





Оконная фурнитура должна быть выполнена из качественного металла, чтобы она со временем не заржавела, не перекосилась и не стерлась. Из популярных типов фурнитуры можно выделить поворотный, откидной и поворотно-откидной тип открывания. Последний будет стоить дороже, так как совмещает два типа открывания и избавляет от необходимости предусматривать в конструкции окна форточку.





Энергоэффективность: модный тренд или реальная польза для покупателей

Чтобы понять, чем отличаются энергосберегающие окна от обычных, рекомендуется ознакомиться с результатами простого эксперимента. Специалисты R&D AKFA в одинаковых условиях измерили температуру внутреннего стекла у разных видов окон, оснащенных однокамерными стеклопакетами.

Потери тепла через стандартные окна могут составлять от 10 до 40%. Из этого следует, что энергоэффективные окна могут окупить инвестиции в будущем путем экономии на отоплении и кондиционировании помещений. Энергоэффективные окна способны снизить потери тепла через окна примерно до 70%, а в летний период сокращают расходы по кондиционированию примерно наполовину.

Когда хочется тишины

Уровень шума измеряется в децибелах, а уровень звука с учетом порога слышимости человека в акустических децибелах.





Чувствительность к громким звукам усиливается вечером, в состоянии усталости после трудового дня и ночью. Некоторые легко просыпаются от умеренного шума в 50 дБ, например, от разговора на обычной громкости в непосредственной близости или звука проезжающего под окнами автомобиля. Другие более чувствительны к громким звукам и не могут спать при шуме меньшей громкости.

Металлопластиковые окна даже с высокой шумоизоляцией не смогут обеспечивать достойный уровень звукоизоляции, если установить их неправильно. Неплотно прилегающая створка снижает шумоизоляцию в два раза. Слишком широкий монтажный шов и воздушные полости в утеплителе также понижает шумоизоляцию конструкции.

Грамотно подобранные и профессионально установленные пластиковые окна с многокамерным стеклопакетом и качественным профилем защитят от шума даже неудачно расположенные комнаты, выходящие на оживленные проспекты, магистрали рядом с наземным метро или аэропортом.

Конструкция оконных систем класса А Engelberg 8К способна устранить гул и шум трассы, метро или даже изолировать шум проходящего за окном концерта при условии правильного монтажа.

Стоимость

Как правило, дешевле стоят окна из профиля с более тонкими стенками, а также конструкции, изготовленные с использованием дешевой фурнитуры.

Экономия на стоимости окна может быть значительной, но при этом теряется качество. Необходимость скорой замены повысит затраты.

Установка пластиковых окон: чек-лист заказчика

Монтаж является одной из основных составляющих процесса замены окна, от которого во многом зависят качественные характеристики.

Обычно в летний период у производителей оконных металлопластиковых конструкций заказов больше, и на производстве выстраивается очередь.





Принимая монтаж и конструкцию, обязательно нужно обратить внимание на следующие нюансы:

Проверить все рамы и створки. На профиле не должно быть никаких вмятин или трещин. В обязательном порядке все профили должны быть с наклеенной защитной пленкой. Если вдруг на профиле рамы или створки пленки нет, нужно осмотреть их особенно тщательно. На самой защитной пленке не должно быть глубоких царапин. Внимательно нужно осмотреть стеклопакеты. На них также не должно быть царапин, а уж тем более трещин. Проверить наличие всех необходимых комплектующих, качество запенивания. Должно быть ровное плотное запенивание, без полостей и пустот, иначе влага будет попадать внутрь и возможно появление плесени и грибка на откосах. Проверить работу створок. Они не должны ничего задевать. Все должно сразу открываться легко и без усилий. Проверить установлено ли окно по уровню. Установка по уровню — обязательное требование монтажа. Створка не должна закрываться и распахиваться шире самостоятельно.

Если на окне после установки появляются следы плесени, конденсат, а сквозняк со стороны оконного проема мешает жить, можно взять договор и отправиться к компании-изготовителю. Обычно компании предоставляют гарантию. В гарантийный период обслуживание окон устранение недочетов монтажа производится за счет компании.

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