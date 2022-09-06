1 сентября в Ташкенте скончался известный адвокат Умидбек Давлатов, участвовавший во многих резонансных судебных процессах. Ему было 42 года. «Газета.uz» поговорила с его коллегами и младшим братом.

Умидбек Давлатов родился в Хазараспском районе Хорезмской области. Окончил Ташкентский институт инженеров железнодорожного транспорта, затем отучился в Ташкентском юридическом университете по второй специальности. До выбора профессии адвоката он успел поработать секретарём в суде.

Юрист выступал защитником в ряде резонансных дел. Он был адвокатом бывшего учителя и блогера Хаётхана Насреддинова, блогера Нафосат Оллашукуровой (писала под псевдонимом Шабнам Оллашкурова), покойного журналиста Давлата Назара (Давлатназара Рузметова), блогера Абдуфатто Нуритдинова (Отабек Нуритдинов в Facebook), блогера Отабека Сатторий.

Младший брат погибшего Фуркат Давлатов сообщил «Газете.uz», что 1 сентября его брат вышел из дома с жалобой на головную боль и отправился в больницу.

«В тот день он сказал, что у него болит голова, из-за чего он сам пошёл в больницу. У него было нормальное давление — 120 на 80. Сказали, что артериальное давление нормальное, но повысилось внутричерепное давление. Ему сделали укол в машине скорой помощи, но к этому моменту он уже умер», — рассказал он.

В свидетельстве о смерти указано, что Умидбек Давлатов предположительно умер от инфаркта (ишемическая болезнь сердца). Родственники адвоката ждут результатов судебно-медицинской экспертизы, чтобы узнать точную причину смерти.

По словам Фурката Давлатова, брат не сообщал о каких-либо угрозах, связанных с его профессией.

Нафосат Оллашукурова и Умидбек Давлатов, январь 2020 года. Фото: Шухрат Латипов / «Газета.uz».

Адвокат Сергей Майоров, который работал с Умидбеком Давлатовым в фирме Simay Kom, рассказал «Газете.uz», что его коллега подорвал здоровье после избиения несколько лет назад.

«Он же бывший спортсмен, занимался борьбой. Ещё будучи спортсменом, он подорвал своё здоровье. Четыре-пять лет назад его жестоко избили. Это не было связано с его профессией. Был такой случай в Чиланзарском районе, убили налоговика. После убийства налоговики начали искать всех виновников в его убийстве. И Умидбек попал под раздачу, хотя он никакого отношения к этому делу не имел, просто в тот момент он находился в той компании, где был и убийца. Его так измолотили, что его здоровье сильно пошатнулось», — отметил он.

Адвокат один-два раза в год ложился в больницу, чтобы укрепить здоровье. У него было давление и другие проблемы со здоровьем, сообщил Сергей Майоров.

«1 сентября он резко почувствовал себя плохо. Тут же вызвали „скорую“, повезли в больницу и сделали укол от давления. Как мне рассказывают, он умер буквально на руках у своего младшего брата. Его в 16-ю горбольницу (ныне Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи — ред.) всё-таки довезли, и там уже забирали его тело из морга», — сказал он.

Адвокат опроверг предположения о том, что «кто-то мог посодействовать его смерти из-за того, что он вёл достаточно громкие дела».

«Он был коммуникабельным, грамотным, оптимистичным. Он строил большие планы на будущее, то есть он точно умирать не собирался. И у него было много обязательств. В частности, нужно было поддерживать семью, у него было очень много клиентов, из-за чего он практически всегда работал по субботам и воскресеньям. Он был очень работоспособным, трудолюбивым и смелым. Он открыто выражал своё недовольство. В этом, видимо, и была его ценность, в том числе благодаря чему его приглашали на работу», — заявил Сергей Майоров.

Говоря о работах коллеги, защитник отметил, что не отслеживал его дела.

«Даже будучи руководителем я не отслеживал его дела. Это и этически неправильно отслеживать дела адвокатов. Адвокат — это индивидуалист по профессии, и всё, что он добывает, является конфиденциальной адвокатской тайной. Он и не делился, и этика не позволяет делиться об этом», — сказал он.

Умидбек Давлатов до прихода в адвокатуру работал секретарём в суде. «Он знал судебную систему будучи секретарём суда и он видел работу адвокатов. Это очень гибкая профессия. Видимо, этим и было определено, почему он стал адвокатом, хотя были предложения пойти в правоохранительные органы», — отметил защитник.

Умидбек Давлатов больше специализировался на уголовных делах, хотя выступал адвокатом и в гражданских, и в административных делах.

Фото: Умидбек Давлатов / Facebook.

Руководитель Общества прав человека Узбекистана «Эзгулик» Абдурахмон Ташанов в беседе с «Газетой.uz» сообщил, что Умидбек Давлатов работал юридическим консультантом организации на протяжении трёх-четырёх лет.

«Он проявил большой энтузиазм, защищая в судебных процессах известных блогеров, представителей гражданского общества, правозащитников. Не все адвокаты берутся за такие дела. Поскольку в таких процессах вы подвергаетесь определенному стрессу и волнению, находитесь в центре внимания СМИ», — говорит он.

Правозащитник отметил, что Умидбек Давлатов не мог отказывать своим клиентам. Он всеми силами защищал тех, адвокатом которых он становился, и не был требователен к оплате.

«Смерть Умида стала для нас большой потерей. В правильном смысле надо сказать, что теперь возникает вопрос, есть ли коллеги, которые смогут заменить его или нет, кто будет заниматься защитой представителей гражданского общества, журналистов, блогеров. Причина в том, как я уже сказал выше, что не каждый адвокат может вести такие дела и не каждый может с этим справиться. Не каждому юристу удаётся одновременно работать со СМИ и международными организациями, отвечать представителям дипкорпуса. Нам очень грустно, что нас покинул замечательный друг и прекрасный представитель нашей организации», — сказал Абдурахмон Ташанов.