Ucell с каждым годом становится все более удобным оператором для абонентов. Компания стремится к тому, чтобы предоставлять весь спектр услуг в одном месте: от SIM-карты с оптимальным тарифным планом до телефона и полезных гаджетов.

Сегодня в более 400 собственных и партнерских офисах продаж Ucell предлагает широкий ассортимент девайсов и гаджетов. Спектр предлагаемых устройств насчитывает на сегодня 21 модель смартфонов Honor, Vivo, Xiaomi Redmi, Tecno Pop5, Tecno Spark и Huawei с зарегистрированными IMEI по привлекательным ценам и в рассрочку без первоначального взноса.





Особого внимания заслуживает эксклюзивная модель Huawei Nova Y70. Данная модель телефона в Узбекистане доступна и в офисах Ucell. Смартфон можно купить в кредит.

Важные преимущества модели — большая емкость аккумулятора на 6000 мА, быстрая зарядка Huawei SuperCharge 22,5 и мощная 48-мегапиксельная фронтальная камера.

Стандартная цена — 2 530 000 сумов, но Ucell проводит специальную акцию. Если вы покупаете телефон с SIM-картой Ucell, то при оплате связи на полгода на тарифном плане Sof 40 (240 000 сумов) цена телефона снижается до 1 890 000 сумов.





А если вы уже абонент Ucell на тарифных планах Sof 40, Sof 50, Sof 70 и Sof 100, то вам достаточно приобрести интернет-пакет 200 Гб на полгода (240 000 сумов), чтобы приобрести телефон по цене 1 890 000 сумов. Таким образом, всего за 2 130 000 сумов вы получаете и смартфон, и услуги связи на полгода.

При покупке телефона абоненты могут получить в подарок полезные гаджеты — фитнес-браслет Mi Smart Band 6 или беспроводные наушники Xiaomi Redmi Buds.

Почему покупать смартфоны в Ucell удобно:

Ucell работает по прямым договорам с производителями, а значит смартфоны имеют привлекательную цену на рынке;

на все приобретенные в Ucell модели предоставляется гарантия на год;

комфортные условия рассрочки, скидки и выгодные предложения для абонентов Ucell.

Модельный ряд постоянно обновляется. Уже в сентябре на полках офисов продаж Ucell появятся флагманы от Samsung и iPhone.

Сейчас Ucell реализует большую программу по развитию сети, чтобы быть ближе к абоненту. В ближайшие месяцы число офисов превысит 450. В 2023 году развитие будет продолжаться.

Подробнее можно прочитать на сайте Ucell.

Сайт: ucell.uz

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