В связи с 31-й годовщиной независимости Узбекистана «Узпромстройбанк» представил замечательный подарок — кредитные карты. Теперь можно без посещения банка оформить данный кредитный продукт на беспроцентный период.

В эти дни родители, у которых есть дети — школьники и студенты, заняты тратой средств на приобретение учебных принадлежностей и одежды. Однако нельзя отложить и повседневные расходы на питание, лекарства, транспорт, коммунальные услуги. В такой момент беспроцентная кредитная карта «Узпромстройбанка» сроком до 40 дней может стать надежным помощником.

Условия:

размер кредита — до 50 млн сумов;

срок кредита — 48 месяцев;

беспроцентный период — до 40 дней.

Преимущества:

получение наличных денег в офисах и банкоматах банка;

переводы с карты на карту, банковские счета и электронные кошельки;

использование кредитной карты за рубежом;

покупка товаров и услуг в зарубежных онлайн-магазинах.

Для держателей карт бесплатны открытие и обслуживание карты, SMS-оповещение, блокировка карты при утере или краже. Оплата товаров и услуг в Узбекистане — без процентов.

Можно стать владельцем кредитной карты «Узпромстройбанка», сделав лишь четыре шага:

Скачать на смартфон мобильное приложение Joyda. Подключить к Joyda карту заработной платы. Отправить через Joyda онлайн-заявку. Определить необходимый размер кредита после получения кредитной карты.

Расширить свои возможности можно с помощью кредитных карт «Узпромстройбанка».

Подробная информация доступна по ссылке.

Телефоны: 1180, (+998) 71−200−43−43.

Сайт: sqb.uz

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