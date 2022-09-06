В связи с 31-й годовщиной независимости Узбекистана «Узпромстройбанк» представил замечательный подарок — кредитные карты. Теперь можно без посещения банка оформить данный кредитный продукт на беспроцентный период.
В эти дни родители, у которых есть дети — школьники и студенты, заняты тратой средств на приобретение учебных принадлежностей и одежды. Однако нельзя отложить и повседневные расходы на питание, лекарства, транспорт, коммунальные услуги. В такой момент беспроцентная кредитная карта «Узпромстройбанка» сроком до 40 дней может стать надежным помощником.
Условия:
- размер кредита — до 50 млн сумов;
- срок кредита — 48 месяцев;
- беспроцентный период — до 40 дней.
Преимущества:
- получение наличных денег в офисах и банкоматах банка;
- переводы с карты на карту, банковские счета и электронные кошельки;
- использование кредитной карты за рубежом;
- покупка товаров и услуг в зарубежных онлайн-магазинах.
Для держателей карт бесплатны открытие и обслуживание карты, SMS-оповещение, блокировка карты при утере или краже. Оплата товаров и услуг в Узбекистане — без процентов.
Можно стать владельцем кредитной карты «Узпромстройбанка», сделав лишь четыре шага:
- Скачать на смартфон мобильное приложение Joyda.
- Подключить к Joyda карту заработной платы.
- Отправить через Joyda онлайн-заявку.
- Определить необходимый размер кредита после получения кредитной карты.
Расширить свои возможности можно с помощью кредитных карт «Узпромстройбанка».
Подробная информация доступна по ссылке.
Телефоны: 1180, (+998) 71−200−43−43.
Сайт: sqb.uz
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