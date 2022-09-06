С удаленной идентификацией даже сложные финансовые операции проводятся в смартфоне — без посещения отделений. Удаленная идентификация электронных денег OSON была запущена в конце 2021 года. Весь процесс надежно защищается собственным алгоритмом безопасности, а также OSON тесно сотрудничает с cервисом портала «Электронное правительство» MyID в сфере надежности личных данных.

О трудностях для пользователей во время пандемии

В условиях режима самоизоляции практически вся жизнь перешла в онлайн, а вместе с ней и услуги, которые мы привыкли получать только в офисе.

Так для получения статуса «Основной» для кошелька OSON требовалось личное посещение центра идентификации OSON вместе с паспортом.

Возможность удаленно пройти идентификацию появилась не во время пандемии, процесс интеграции «Удаленной идентификации» в приложении уже был запущен. Задумка была простой — пользователи получали возможность прохождения идентификации в любое время и в любом месте через смартфон.

На внедрение ушло более года, потому что команда готовила все связанные элементы к полному функционалу и нагрузкам.

О пользе нормативных актов

Постановление «Об утверждении положения о порядке цифровой идентификации» помогло ускорить все бизнес-процессы, связанные с цифровизацией услуг. К примеру, ускорился сам процесс удаленной идентификации, в прошлое ушли угрозы, связанные с использованием личных данных.





О преимуществах удаленной идентификации для пользователей

Удаленная идентификация для пользователя — упрощение жизни, ведь весь процесс работает в онлайн-режиме. Любой пользователь, несмотря на его местоположение, может подать заявку для идентификации. Особенно такая услуга полезна для жителей отдаленных регионов. Получение статуса «Основной» для кошелька OSON — это не только повышение лимитов, но и удобство для совершения международных переводов, оплат и пополнений. Преимуществами электронных денег являются: комиссия 0% за денежные переводы между кошельками, получение кешбэка за оплаты большого количества сервисов. Более того прохождение онлайн-идентификации займет всего пять минут и это бесплатно.

Процесс удаленной идентификации

При подаче заявки в начале пользователю необходимо: включить камеру через раздел идентификации и сделать снимок и видео с развернутым паспортом раздела ключевой информации, держа паспорт на уровне своего лица. После получения данных, нейронная сеть проверяет их на подлинность с базами OSON. Далее поступают в реестр MyID для проверки. В финальной стадии все одобренные заявки обрабатываются центром идентификации, а после пользователи уведомляются о получении статуса «Основной» для кошелька OSON.

Безопасность данных

У системы идентификации имеется двойная защита при сотрудничестве с MyID для проверки отправленных документов от пользователя. OSON направляет файлы идентификации в MyID, где сервис сверяет реальную личность человека по серии паспорта, имени и фамилии, фотографии. Далее обратно высылает в OSON. Весь процесс отправок документов надежно защищен.

Скачать приложение OSON можно по ссылке.

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