В Шымкенте (Казахстан) у пятерых граждан Узбекистана отобрали паспорта и заставляли работать, не выплачивая зарплату.

Получив информацию об этом, проблемой занялось шымкентское представительство Агентства внешней трудовой миграции при Министерстве занятости и трудовых отношений Узбекистана, сообщила пресс-служба агентства.

Место работы удерживаемых граждан посетили сотрудник представительства и оперативная группа департамента полиции Шымкента. Узбекистанцам вернули паспорта, в их пользу с работодателя взыскали зарплату. К настоящему времени они вернулись в Узбекистан, уточнили «Газете.uz» в пресс-службе агентства.

В августе сообщалось, что 10 граждан Узбекистана удерживали с целью трудовой эксплуатации в Алматы, отобрав личные вещи и телефоны. Они были освобождены после обращения в генеральное консульство Узбекистана.