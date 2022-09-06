Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 6 сентября провел телефонный разговор с главой Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым, сообщила пресс-служба президента.

В начале разговора глава государства выразил слова поддержки лидеру Казахстана в связи с лесными пожарами на территории Костанайской области, а также подчеркнул готовность оказать необходимую помощь в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Президенты двух стран рассмотрели вопросы укрепления узбекско-казахстанских отношений добрососедства, стратегического партнерства и союзничества, расширения практического взаимодействия в приоритетных направлениях двустороннего сотрудничества.

Особое внимание было уделено реализации проектов кооперации в области торговли, промышленности, энергетики, транспорта и логистики, сельского хозяйства и других отраслях экономики.

Состоялся также обмен мнениями по региональной проблематике. Обсуждена повестка дня предстоящего саммита Шанхайской организации сотрудничества, который пройдет в этом месяце в Самарканде.

Как мы писали ранее, 2 сентября в Аулиекольском районе Костанайской области Казахстана загорелся лесной массив. К 5 сентября площадь пожаров увеличилась до 43 тысяч га при общей площади лесного хозяйства в 107,3 тысячи га. В тушении были задействованы более 1700 спасателей, военных и егерей и авиация.

Травмы, ожоги и отравления получили 12 человек, один человек 1935 года рождения погиб. Эвакуированы более 2000 местных жителей.

Президент Казахстана 5 сентября посетил в Костанай, совершил на вертолете облет затронутых лесными пожарами территорий и провел заседание оперативного штаба.

Уже 6 сентября, по данным МЧС Казахстана, открытого горения не наблюдалось, угроза населенным пунктам была снята. При облете наблюдался низовой пожар в районе села Баганалы. В районе сел Озерное, Лесное и Аманкарагай, где накануне огонь перекинулся на жилые дома, ситуация стабилизировалась, были заметны лишь отдельные локальные точки горения и задымления.