26 августа в центре Ташкента состоялось красочное мероприятие, посвященное открытию международной Академии талантов — амбициозного проекта, который предлагает новые решения в сфере классического образования.

International Talent Academy — это образовательное учреждение полного цикла для дошкольников и детей школьного возраста: комплексная программа обучения с учетом государственных норм и инновационных методик, развитие творческих навыков, международный диплом IB выпускникам, выполнение домашних заданий в школе, занятия с логопедом и психологом, более 11 креативных и спортивных направлений и многое другое.

Это школа, детский сад и даже летний лагерь, в которой воспитание лидерства, самостоятельности, толерантности и развития индивидуальности имеют первостепенное значение.

В первый раз в первый класс

На открытии школы с самого начала царила дружественная и гостеприимная атмосфера. В начале мероприятия гостей встречало выступление лайв-бэнда и приветственный фуршет. В числе приглашенных гостей были представители сферы образования, топ-менеджмент общеобразовательных учреждений и родители будущих школьников.





Для первого официального обращения на сцену был приглашен директор International Talent Academy Арсен Байтуков, чей международный профессиональный опыт в Казахстане составляет более 15 лет в сфере образования.

«Академия талантов создана для развития потенциала таланта детей. Для нас важен каждый член нашего сообщества — учителя, ученики, родители, наши сотрудники. Мы выбрали международное направление и работаем по набору стандартов, которым школа должна соответствовать, а именно программе международного бакалавриата (IB), которая обеспечивает подготовку выпускников к поступлению в лучшие вузы мира. Наши ценности — наши сотрудники и наши ученики, взаимное уважение, открытость во всем, экологичность. Мы работаем для тех, кто разделяет наши принципы и создаем сообщество людей, которое станет международной коалицией. В будущем мы планируем совместные интеграции и коллаборации между школами. Наше ключевое преимущество — ценностно ориентированные люди, которые каждый день вдохновляют меня в работе над проектом. Это большие специалисты своего дела, без которых сложно было бы представить быструю и успешную реализацию нового большого учебного заведения", — отметил Арсен Байтуков.

Также слово было предоставлено Лазизе Юсуповой — заместителю директора по административной части, Яне Хафизовой — заместителю директора по дошкольному образованию и начальной школе и Анне Подгорной — заместителю директора по маркетингу и рекламе.

После официальной части гости были приглашены к основному входу школы для торжественной церемонии разрезания красной ленты.





Экскурсия по школе и праздничный концерт

Здание внутри порадовало современным дизайном, ярким и стильным интерьером. На входе установлены турникеты, далее посетителей встречали просторный холл и большое количество разнообразных аудиторий.

Большое внимание в классах уделяется компьютерному оснащению и они обставлены по последнему слову техники. Все учебные кабинеты созданы с учетом эргономики и для максимального комфорта учеников.





В школе три этажа, большой спортзал, оборудованный для разных видов спорта, библиотека в стиле Хогвартс, которая произвела на гостей большое впечатление. Также присутствуют столовая, комнаты для отдыха, академические аудитории и даже свой театр.





После экскурсии все гости проследовали в актовый зал, где мероприятие продолжилось выступлением ярких и молодых звезд эстрадного и оперного вокала: Сабины Мустаевой, Шахнозы Ёкубжоновой, Женисбека Пиязова, Еркинжоджи Умарова, детского коллектива Ирэны Мирзаевой, а также сессией вопросов и ответов от руководящего состава. Всем гостям были преподнесены памятные сувениры от ITA.

Когда концерт был окончен, гости проследовали на улицу к сцене, где с поздравительной речью выступили друзья и коллеги академии: глава департамента министерства народного образования по качеству образования Ходжакулов Лазиз и Вахабова Фируза Наримановна — глава Ассоциации неправительственных образовательных учреждений.





И это еще не все

Вечер завершился сладким сюрпризом: для всех участников события приготовили огромный многоярусный торт, часть которого досталась каждому гостю. А в честь окончания яркого и запоминающегося открытия в самом конце действия прогремел красочный салют.





Образовательная программа Академии рассчитана на 11 классов с выдачей международного диплома IB. Обучение проводится на русском и английском языках. Большое количество учебных часов в Академии отведено изучению английского языка. С помощью навыков, приобретенных в школе, выпускники смогут построить жизненный и карьерный путь образованных и успешных людей.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: (+998) 78−113−28−30.

Адрес: ул. Хамида Алимджана, 30А.

Сайт: ita-school.uz

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Instagram: @international_talent_academy

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