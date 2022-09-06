Цифровая трансформация — процесс сложный, но необходимый для эффективного развития и устойчивого роста. На пути к цифровизации стоит множество вызовов: от правильного выбора программного обеспечения и инвестиций в вычислительные мощности до необходимости оптимизации процессов и обучения персонала. Банк «Ипак Йули» уже сейчас находится в процессе активной реализации цифровой стратегии, предоставляющей ряд новых возможностей для бизнеса.

Стратегия, разработанная и реализуемая совместно с ключевыми партнерами — международной консалтинговой компанией Adastra Business Consulting и IT-компанией A+ Solutions, включает в себя большой пакет инициатив и призвана повысить эффективность банка за счет оптимизации и автоматизации процессов, совершенствования IT-архитектуры, разработки новых систем и внедрения современных подходов к интеграции. Ожидается, что реализация этих инициатив по цифровой трансформации принесет банку выгоду в размере нескольких десятков миллионов долларов.





В рамках стратегии уже реализовано и находятся в процессе реализации много общих проектов, среди которых:

Оптимизация бэк-офисных процессов, включающих процессы кредитования, клиринга международных пластиковых карт, выпуска карт и зачисления денежных средств в рамках зарплатных проектов, отражение операций банкоматов, внутренние процессы одобрения транзакций, переводы между физическими лицами. Для ускоренного и удобного обслуживания клиентов внедряется новая кассовая система. Внедрение корпоративного хранилища данных и оптимизация отчетности. Целью проекта является создание «единой версии правды» для различных бизнес-подразделений банка, эффективной и полностью автоматизированной системы отчетности, расширение data-driven подходов для бизнес-анализа, а также отказ от аналитических отчетов в автоматизированной банковской системе, которая не предназначена для решения подобных задач. Также особое внимание уделялось процессам управления качеством данных. Создание проектного офиса и внедрение системы гибкого управления командами разработки. В рамках проекта была сформирована команда проектного офиса, определены процессы ведения проектов в соответствии с мировыми практиками, система мотивации. Команды разработки поэтапно переводятся на гибкие методологии разработки agile. В результате повысилась прозрачность процессов управления изменениями и улучшился time-to-market. Дизайн и внедрение решения по борьбе с отмыванием денег Anti-Money Laundering (AML). Результатом проекта стали стратегия, процессы и правила AML, скоринговые карты, процессы работы с черными списками, внедрение промышленного решения AML, интегрированного с системами банка.

Положительно оценивая результаты выполнения совместных проектов, банк «Ипак Йули» принял решение о стратегическом партнерстве с Adastra Business Consulting и A+ Solutions для реализации всех ключевых инициатив цифровой трансформации банка. Это партнерство поможет значительно усилить позиции «Ипак Йули» как одного из ведущих инновационных банков Узбекистана.





Adastra Business Consulting

Adastra Business Consulting (ABC) — международная консалтинговая компания со штаб-квартирой в Чехии и опытом в более 40 странах. Клиенты ABC — банки, МКО и финтех компании, а также компании из розничной, страховой, телекоммуникационной, автомобильной и прочих индустрий. Предоставляемые услуги — бизнес-консалтинг с фокусом на практичности и реализуемости, включая разработку бизнес-стратегий, оптимизацию процессов продаж, рисков, противодействие мошенничеству, взыскания, бэк-офис, AML, управление персоналом, сбор требований к системам, разработку отчетности и многое другое.





В Узбекистане компания активно ведет проекты с 2019 года и с тех пор реализовала более 10 крупных проектов для пяти банков и МКО.

ABC сочетает большой международный опыт и локальное присутствие, которое помогло сформировать глубокое понимание особенностей рынка Узбекистана.

A+ Solutions

A+ Solutions предоставляет широкий спектр услуг в сфере информационных технологий, основана в Узбекистане командой из международной IT-компании. A+ Solutions имеет более 20 лет международного опыта и сфокусирована на предоставлении широкого спектра услуг: разработка IT-стратегии и IT-архитектуры организации, управление данными и построение корпоративного хранилища данных, внедрение решений по управлению качеством данных, интеграция корпоративных приложений, разработка приложений на заказ «под ключ», оптимизация и роботизация процессов (RPA) и многое другое.





В данный момент А+ Solutions имеет команду из 30 сотрудников, которая состоит как из экспертов с международным опытом, так и локальных профессионалов с глубоким знанием особенностей рынка Узбекистана.

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