Hyundai Auto Asia — официальный дистрибьютор Hyundai в Узбекистане — расширил модельную линейку, представив вниманию покупателей минивэн М-класса Hyundai Staria.

Hyundai Staria — шаг в космос

Футуристичный силуэт Hyundai Staria излучает элегантность высоких технологий, благодаря которым поездки на этом автомобиле станут более безопасными и комфортными. Однако это не просто новый дизайн — автомобиль предоставляет возможность по-новому взглянуть на роскошные минивэны, выделяя их в отдельный класс автомобилей. Hyundai Staria — гигантский скачок в будущее минивэнов. В этом автомобиле мир за окном кажется еще прекраснее.





Минивэн был разработан для максимального комфорта и удобства водителя и пассажиров. Пространство салона полно безграничных возможностей для владельцев, ведущих разный образ жизни. Hyundai Staria одинаково безупречен и для семейных поездок, и как автомобиль для бизнеса.

Преимущества Hyundai Staria

Сдвижная интеллектуальная дверь салона и дверь багажного отделения автоматически открываются и закрываются при вашем приближении к автомобилю и выходе из салона при наличии смарт-ключа.

Сдвигаемые сиденья с увеличенным запасом хода придают салону дополнительную универсальность, помогая трансформировать внутреннее пространство.





Некоторые опции, которыми богат автомобиль:

фронтальные и боковые подушки безопасности для водителя и пассажиров;

датчики парковки сзади и спереди;

камера заднего вида с динамической разметкой;

круиз-контроль с управлением на рулевом колесе;

система бесключевого доступа Smart Key и кнопка запуска двигателя;

электронное переключение передач кнопочного типа Shift-by-Wire;

лепестки переключения передач;

центральный замок с пультом дистанционного управления;

обогрев форсунок омывателя лобового стекла;

обогрев зоны парковки стеклоочистителей лобового стекла;

коммуникационная система Bluetooth с голосовым управлением;

кожаная отделка рулевого колеса;

мультимедийная система с цветным сенсорным 8-дюймовым LCD-монитором (Radio и RDS) или мультимедийная система с цветным сенсорным 10,25-дюймовым LCD-монитором (Radio, RDS и DAB) в зависимости от комплектации;

шесть динамиков аудиосистемы;

маршрутный компьютер;

панель приборов Super Vision с LCD монитором в 4,2 дюйма и Rheostat или LCD-монитором 10,25 дюйма и Rheostat в зависимости от комплектации;

металлизированная отделка внутренних дверных ручек;

светодиодное LED-освещение салона;

панорамная крыша.





В модели доступно множество других позиций безопасного и интеллектуального функционала.

Автомобили пока доступны в двух комплектациях и пяти цветовых решениях.

Ознакомиться со всеми преимуществам Hyundai Staria можно в дилерских центрах Hyundai Auto Asia.





Режим работы: без выходных с 9.00 по 20.00.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 1248.

Сайт: hyundai.com, hyundai.com/uz

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