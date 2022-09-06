Hyundai Auto Asia — официальный дистрибьютор Hyundai в Узбекистане — расширил модельную линейку, представив вниманию покупателей минивэн М-класса Hyundai Staria.
Hyundai Staria — шаг в космос
Футуристичный силуэт Hyundai Staria излучает элегантность высоких технологий, благодаря которым поездки на этом автомобиле станут более безопасными и комфортными. Однако это не просто новый дизайн — автомобиль предоставляет возможность по-новому взглянуть на роскошные минивэны, выделяя их в отдельный класс автомобилей. Hyundai Staria — гигантский скачок в будущее минивэнов. В этом автомобиле мир за окном кажется еще прекраснее.
Минивэн был разработан для максимального комфорта и удобства водителя и пассажиров. Пространство салона полно безграничных возможностей для владельцев, ведущих разный образ жизни. Hyundai Staria одинаково безупречен и для семейных поездок, и как автомобиль для бизнеса.
Преимущества Hyundai Staria
Сдвижная интеллектуальная дверь салона и дверь багажного отделения автоматически открываются и закрываются при вашем приближении к автомобилю и выходе из салона при наличии смарт-ключа.
Сдвигаемые сиденья с увеличенным запасом хода придают салону дополнительную универсальность, помогая трансформировать внутреннее пространство.
Некоторые опции, которыми богат автомобиль:
- фронтальные и боковые подушки безопасности для водителя и пассажиров;
- датчики парковки сзади и спереди;
- камера заднего вида с динамической разметкой;
- круиз-контроль с управлением на рулевом колесе;
- система бесключевого доступа Smart Key и кнопка запуска двигателя;
- электронное переключение передач кнопочного типа Shift-by-Wire;
- лепестки переключения передач;
- центральный замок с пультом дистанционного управления;
- обогрев форсунок омывателя лобового стекла;
- обогрев зоны парковки стеклоочистителей лобового стекла;
- коммуникационная система Bluetooth с голосовым управлением;
- кожаная отделка рулевого колеса;
- мультимедийная система с цветным сенсорным 8-дюймовым LCD-монитором (Radio и RDS) или мультимедийная система с цветным сенсорным 10,25-дюймовым LCD-монитором (Radio, RDS и DAB) в зависимости от комплектации;
- шесть динамиков аудиосистемы;
- маршрутный компьютер;
- панель приборов Super Vision с LCD монитором в 4,2 дюйма и Rheostat или LCD-монитором 10,25 дюйма и Rheostat в зависимости от комплектации;
- металлизированная отделка внутренних дверных ручек;
- светодиодное LED-освещение салона;
- панорамная крыша.
В модели доступно множество других позиций безопасного и интеллектуального функционала.
Автомобили пока доступны в двух комплектациях и пяти цветовых решениях.
Ознакомиться со всеми преимуществам Hyundai Staria можно в дилерских центрах Hyundai Auto Asia.
Режим работы: без выходных с 9.00 по 20.00.
Дополнительную информацию можно получить по телефону: 1248.
Сайт: hyundai.com, hyundai.com/uz
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