В течение этого летнего сезона в Узбекистане погибли 142 человека в результате несчастных случаев на воде. Об этом сообщил заместитель начальника пресс-службы МЧС Самандар Хикматуллаев на брифинге в Агентстве информации и массовых коммуникаций.

В 51 случае люди тонули, купаясь в «запрещенных местах», в небезопасных водоемах. При этом 45,3% утонувших — несовершеннолетние.

Еще 85 человек утонули, упав в воду, когда переходили через реки и каналы по трубам водопроводов, газопроводов и канализации, чтобы срезать путь, а также из-за несоблюдения правил безопасности на берегах водоемов.

Накануне пресс-служба управления по чрезвычайным ситуациям Наманганской области сообщила, что с 16 августа ведет поиски 12-летней девочки, которая купалась с подругами в реке Карадарё и утонула. К поисковым работам привлечены водолазы, спасатели Нарынского, Туракурганского и Папского районов, сотрудники Нацгвардии и органов внутренних дел, а также волонтеры.

В начале лета «Газета.uz» писала, что доступные пляжи у водоемов Ташкента уничтожены, поэтому люди, не имеющие материальной возможности отдохнуть семьей в бассейнах и аквапарках, купаются в каналах и у пологих берегов рек.