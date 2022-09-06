Коммерческим банкам для развития предпринимательской деятельности в Каракалпакстане и организации работ по финансированию в рамках проекта «Создание малых водоемов в дельте Амударьи. Фаза II» будет выделена кредитная линия за счет средств Фонда реконструкции и развития в эквиваленте 100 млн долларов.

Об этом говорится в указе президента о мерах по повышению благосостояния населения Каракалпакстана от 31 августа.

Кредитная линия в размере 95 млн долларов выделяется коммерческим банкам сроком на 7 лет, включая трехлетний льготный период по годовой ставке 10%, в национальной валюте.

При этом:

коммерческие банки будут выделять кредиты для реализации проектов в сфере производства и оказания услуг (за исключением проектов в сфере жилищного строительства, торговли, посреднической сфере, а также производителей подакцизных товаров, государственных предприятий и юридических лиц с государственной долей в уставном фонде и пополнения оборотных средств) в размере до 10 млрд сумов по ставке 14% годовых сроком до 7 лет, включая льготный период до 2 лет;

перечень проектов, финансируемых за счет этой кредитной линии, формируется Правительственной комиссией (Ходжаев Ж.) на основании рекомендации Совета министров Каракалпакстана.

Вторая кредитная линия в размере в эквиваленте 5 млн долларов будет выделяется на финансирование работы по проекту «Создание малых водоемов в дельте Амударьи. Фаза II» Министерству водного хозяйства.

Указом также предусмотрено создание в двухмесячный срок Центра поддержки инвесторов, оказывающего безвозмездное содействие предпринимателям Каракалпакстана.

При центре будет создан производственный технопарк, занимающий не менее 10 гектаров площади на пустующих земельных участках несельскохозяйственного назначения.