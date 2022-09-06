В Нурабадском районе Самаркандской области уволены учительница школы №1, бросавшая в первый день учебного года книги детям с высоты, а также директор школы. Видеозапись об этом опубликовало издание «Дарё».
На видео видно, как педагог, стоя на лестнице на уровне второго этажа, бросает детям стопку учебников и рабочих тетрадей. Они падают на землю, ребёнку приходится их собирать. Затем она бросает учебники другому учащемуся. Наблюдающая за этим женщина говорит: «Если у учителя, учителя (!) такое отношение, что будет с нашими детьми?»
В сообщении хокимията района говорится, что для изучения инцидента в отделе народного образования была сформирована рабочая группа. Она установила, что классный руководитель 4-го класса Шохида Гоффорова распространяла учебники и учебные тетради среди учащихся «грубым образом, в нарушение правил этики учителя».
Трудовой договор с учителем был расторгнут. Кроме того, с поста был освобождён директор школы Э. Хамраев — за то, что допустил безответственность и не установил контроль за процессом раздачи учебников.
Мухитдинов Руслан
Над школьным учреждениями нужно взять сильный контроль
У учителей хорошая зарплата что им ещё не хватает
Когда в городе Намангане Давлатободском районе в 4 микрорайоне 42 школе будет отремонтирована
школа.
Ведь наш президент выделяет с буджета на ремонт школ.
Здесь возникает вопрос.
Почему президент говорит одно а чиновники не выполняют этого.
В чем загвоздка.
Почему наш президент от души хочет помочь народу а почему чиновники не хотят этого.