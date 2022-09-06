В Нурабадском районе Самаркандской области уволены учительница школы №1, бросавшая в первый день учебного года книги детям с высоты, а также директор школы. Видеозапись об этом опубликовало издание «Дарё».

На видео видно, как педагог, стоя на лестнице на уровне второго этажа, бросает детям стопку учебников и рабочих тетрадей. Они падают на землю, ребёнку приходится их собирать. Затем она бросает учебники другому учащемуся. Наблюдающая за этим женщина говорит: «Если у учителя, учителя (!) такое отношение, что будет с нашими детьми?»

В сообщении хокимията района говорится, что для изучения инцидента в отделе народного образования была сформирована рабочая группа. Она установила, что классный руководитель 4-го класса Шохида Гоффорова распространяла учебники и учебные тетради среди учащихся «грубым образом, в нарушение правил этики учителя».

Трудовой договор с учителем был расторгнут. Кроме того, с поста был освобождён директор школы Э. Хамраев — за то, что допустил безответственность и не установил контроль за процессом раздачи учебников.