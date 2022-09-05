Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Азиатский банк развития (АБР) в понедельник объявили о выделении кредитных средств для проекта разработки, строительства и эксплуатации ветряной электростанции мощностью 500 мегаватт в Тамдынском районе Навоийской области. Финансирование выделяется предприятию с иностранными инвестициями Shamol Zarafshan Energy, являющемуся дочерней компанией Abu Dhabi Future Energy Company (Masdar), которым владеет правительство Абу-Даби (ОАЭ).

Пакет финансирования ЕБРР составляет 74 млн долларов США, включая 42 млн долларов по основному кредиту A, часть займа категории B в размере 10 млн долларов от Голландского банка развития предпринимательства (FMO) и возобновляемую кредитную линию на 22 млн долларов под гарантию Masdar для уплаты НДС во время строительства, что является нововведением для Узбекистана.

Заём АБР составляет 52 млн долларов США, в рамках которого банк привлёк транш в размере 10 млн долларов в виде кредита категории B также от голландского FMO. Кроме того, АБР подписал суверенную частичную кредитную гарантию на 19,5 млн долларов для снижения кредитного риска государственного оператора — компании «Национальные электрические сети Узбекистана».

Параллельные кредиты проекту будут предоставлены Международной финансовой корпорацией (IFC), Японским агентством международного сотрудничества (JICA), французским банком Natixis и First Abu Dhabi Bank (FAB) со страховым покрытием от Etihad Credit Insurance (ECI).

Впервые в Центральной Азии в проекте будет применена инновация, которая поможет защитить птиц от столкновения с ветряными турбинами. Это будет возможно за счёт использования технологии Identiflight, воздушной системы HRSC-камер с искусственным интеллектом для отключения турбин при необходимости. Система способна отслеживать и обнаруживать птиц, которым грозит столкновение с турбинами, и запускать их автоматическое отключение, говорится в сообщении ЕБРР.

Объект будет состоять из 111 ветрогенераторов мощностью 4,5 МВт каждый. Он будет генерировать 1599 гигаватт-часов энергии в год и позволит избежать более 890 тысяч тонн выбросов углекислого газа в год. Shamol Zarafshan Energy будет поставлять свою энергию «Национальным электрическим сетям Узбекистана» по 25-летнему договору о покупке электроэнергии.

Напомним, церемония закладки первого камня в строительство ветряной электростанции состоялась в апреле прошлого года. Соглашение о строительстве объекта с Masdar было подписано в июне 2020 года. Тогда сообщалось, что сумма проекта составляет 600 млн долларов, а ввести станцию в коммерческую эксплуатацию планируется к концу 2024 года. Проект называется крупнейшим в сфере возобновляемой энергетики в регионе на сегодняшний день (в августа в ходе визита президента Узбекистана в Саудовскую Аравию было подписано соглашение по строительству компанией ACWA Power ветропарка мощностью 1,5 гигаватт в Каракалпакстане, сообщалось, что проект станет крупнейшим не только в регионе, но и в мире).

Узбекистан с 2017 года приступил к масштабной реформе энергетического сектора, направленной на создание эффективного режима регулирования, повышение надёжности поставок и привлечение инвестиций частного сектора, а также на диверсификацию энергетического баланса страны и развитие её потенциала в сфере возобновляемых источников энергии. План правительства по внедрению возобновляемых источников энергии нацелен на создание 12 гигаватт мощностей солнечной и ветровой энергии к 2030 году с доведением доли ВИЭ в общем объёме генерации до более чем 25%.