Руководитель Администрации президента Сардор Умурзаков провёл совещание после поручения президента Шавката Мирзиёева по организации бесплатной аренды школьных учебников. Об этом сообщил замглавы администрации Комил Алламжонов.

По его словам, учебники будут не только бесплатными, но их также полностью проверят на качество.

Для проведения комплексной проверки всех школьных учебников, выявления имеющихся в них ошибок и недостатков и улучшения их качества сформирована рабочая группа в составе представителей Администрации президента, Министерства народного образования, Госинспекции по надзору за качеством образования и ряда других организаций.

Перед Счетной палатой, Антимонопольным комитетом и МНО поставлена задача в течение 1 месяца критически пересмотреть систему подготовки, издания, определения себестоимости и распространения учебников, внедрить прозрачную и эффективную систему выполнения госзаказа.

Как мы сообщали ранее, на фоне возражений общественности по поводу резкого повышения арендной платы за школьные учебники и рабочие тетради президент поручил принять «безотлагательные меры по организации бесплатной аренды».