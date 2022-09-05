Постановлением президента Узбекистана Шавката Мирзиёева от 30 августа расширен перечень деятельности, которыми могут заниматься самозанятые лица. Об этом сообщает Министерство юстиции (ПП-366 «О мерах по сокращению доли неформальной занятости и формированию баланса трудовых ресурсов на основе современных подходов»).
Согласно документу, с 1 ноября в перечень видов деятельности (работ, услуг), которыми могут заниматься самозанятые, включаются ещё 10 видов деятельности:
- посреднические услуги на рынках домашних животных (крупного рогатого скота, овец, коз, лошадей и других);
- посреднические услуги на рынках автомобилей;
- оказание риэлторских услуг (оказание содействия в поиске жилья для аренды, а также приобретении и отчуждении жилья);
- услуги переработки и реализации молока и молочных изделий на дому;
- услуги аренды (проката) предметов быта (столов и стульев, посуды, оборудования и других);
- изготовление изделий из гипса и ганча (домашней утвари, скульптур сказочных героев);
- изготовление памятников, сувениров и декоративных изделий из камня и каменной продукции;
- плетение корзин, ёмкостей для хлебной продукции и других изделий из дерева;
- выращивание коконов в домашних условиях, плодов, ростков и саженцев тутовника на личных приусадебных земельных участках, а также ткачество и реализация шёлковой ткани и шёлковых ковров на дому;
- гончарное ремесло.
С 1 января 2023 года минимальная сумма социального налога для физических лиц, состоящих в трудовых отношениях с индивидуальными предпринимателями, уменьшается с 50% БРВ в месяц до 1 БРВ в год (за исключением физических лиц, состоящих в трудовых отношениях с индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в торговых комплексах и на рынках).
С этой же даты граждане, занимающиеся на личных приусадебных земельных участках следующими видами деятельности и раз в год оплачивающие социальный налог в размере не менее 1 БРВ, включаются в категорию официально занятого населения и данный период засчитывается в их трудовой стаж:
- животноводство (крупный рогатый скот, овцы, козы, лошади и другие);
- тепличное хозяйство;
- птицеводство (перепёлки, индейки, гуси, утки);
- кролиководство;
- пчеловодство;
- рыбоводство;
- садоводство;
- лимоноводство;
- цветоводство.