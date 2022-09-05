Постановлением президента Узбекистана Шавката Мирзиёева от 30 августа расширен перечень деятельности, которыми могут заниматься самозанятые лица. Об этом сообщает Министерство юстиции (ПП-366 «О мерах по сокращению доли неформальной занятости и формированию баланса трудовых ресурсов на основе современных подходов»).

Согласно документу, с 1 ноября в перечень видов деятельности (работ, услуг), которыми могут заниматься самозанятые, включаются ещё 10 видов деятельности:

посреднические услуги на рынках домашних животных (крупного рогатого скота, овец, коз, лошадей и других);

посреднические услуги на рынках автомобилей;

оказание риэлторских услуг (оказание содействия в поиске жилья для аренды, а также приобретении и отчуждении жилья);

услуги переработки и реализации молока и молочных изделий на дому;

услуги аренды (проката) предметов быта (столов и стульев, посуды, оборудования и других);

изготовление изделий из гипса и ганча (домашней утвари, скульптур сказочных героев);

изготовление памятников, сувениров и декоративных изделий из камня и каменной продукции;

плетение корзин, ёмкостей для хлебной продукции и других изделий из дерева;

выращивание коконов в домашних условиях, плодов, ростков и саженцев тутовника на личных приусадебных земельных участках, а также ткачество и реализация шёлковой ткани и шёлковых ковров на дому;

гончарное ремесло.

С 1 января 2023 года минимальная сумма социального налога для физических лиц, состоящих в трудовых отношениях с индивидуальными предпринимателями, уменьшается с 50% БРВ в месяц до 1 БРВ в год (за исключением физических лиц, состоящих в трудовых отношениях с индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в торговых комплексах и на рынках).

С этой же даты граждане, занимающиеся на личных приусадебных земельных участках следующими видами деятельности и раз в год оплачивающие социальный налог в размере не менее 1 БРВ, включаются в категорию официально занятого населения и данный период засчитывается в их трудовой стаж: