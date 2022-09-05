Мировой производитель современных гаджетов Samsung впервые в Узбекистане презентовал робот-пылесос Jet Bot. Новинку отличают не только компактность, лаконичный дизайн и маневренность, но и умные технологии, значительно расширившие функционал привычного в домашнем быту устройства.

Простое управление с помощью телефона

Чтобы управлять пылесосом удаленно, необходимо только Wi-Fi-подключение. Пользователь может координировать работу устройства благодаря мобильному приложению SmartThings App. Всего в несколько кликов можно запланировать уборку выбранных комнат либо установить запрет на определенные зоны, например, где обитает домашний питомец. Достаточно обозначить места на виртуальной карте дома, чтобы Jet Bot туда не заезжал.

Предусмотрен и дистанционный контроль. Функция Live Cleaning Report дает возможность следить за уборкой в режиме реального времени:

отслеживать передвижения;

ставить робот-пылесос на паузу;

просматривать историю уже выполненных уборок.

Дополнительный бонус для тех, кто привык к голосовому управлению, — отдавать команды пылесосу с помощью виртуального помощника Bixby, Alexa либо Google Assistant.





Jet Bot может работать в автономном режиме без особых указаний. Для более точной навигации модель VR8500T оснащена сенсором LiDAR, благодаря которому пылесос самостоятельно определяет свое местоположение и выбирает оптимальный маршрут уборки. Процесс становится в разы эффективнее, и все это не требует участия владельцев.

Минимум вмешательства человека

Устройство самостоятельно определяет, что находится впереди — твердый пол или ковер, а затем устанавливает оптимальную мощность. На сегодняшний день Jet Bot благодаря цифровому двигателю и технологии Jet Cyclone имеет наилучшую мощность всасывания среди беспроводных пылесосов Samsung.

Jet Bot оснащен небольшим пылесборником — всего 0,3 л. Больше и не нужно. После каждой уборки Jet Bot возвращается на клин-станцию, с помощью которой весь мусор через специальное отверстие удаляется в мешок. Это просто, удобно и гигиенично. Требуется хотя бы раз в три месяца очищать пылесборник с помощью обычной воды.

В остальном пылесос не нуждается в обслуживании. Можно забыть навсегда о спутанных волосах и шерсти вокруг боковых щеток: высокоэффективные вытяжки перемалывают весь мусор. Сами же щеточки сделаны из мягкого текстиля с добавлением антистатического серебра. Этот материал универсален для работы с любыми поверхностями — от линолеума до ковролина.

Что еще умеет Jet Bot, можно узнать на официальном сайте Samsung.

Сайт: samsung.uz

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