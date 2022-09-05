Хорошее путешествие — это отдых телом и душой, и для этого не обязательно покидать пределы столицы, его можно провести в Oscar бутик-отеле. Здесь благодаря дружелюбному персоналу и уютной атмосфере вы почувствуете себя словно в гостях у родных или друзей.

Одно из преимуществ отеля — расположение в центре города, в тихом и спокойном месте. Аэропорт, вокзал и центр столицы — в 5−7 минутах езды. Это место подойдет тем, кто любит проводить время в оживленной части города, а отдыхать и работать предпочитают в тишине.





На территории Oscar бутик-отеля есть открытый подогреваемый бассейн с летней террасой от The Mayfair Pub.

Еще одно из неоспоримых достоинств отеля — охраняемая парковка со станцией зарядки электромобилей.

Номера

В бутик-отеле доступно 50 комфортабельных номеров (Standard Single, Double, Double with balcony, Family Room, De Luxe, Junior Suite, Mayfaire Suite и Westminster Suite) в стиле европейского модерна, и у каждого номера свое индивидуальное оформление из натурального дерева и камня. Техника от мировых производителей Grohe и Häfele сделает пребывание в отеле комфортным.





В номерах имеются:

отдельная ванная комната;

рабочая зона;

двуспальные и односпальные кровати с постельным бельем ручной работы;

прикроватная панель управления освещением;

холодильник и чайник от немецкого производителя Häfele;

шкаф с сейфом;

необходимые банные принадлежности;

итальянская уходовая косметика от Roberto Cavalli.

Стандартные номера — эргономичные, уютные, светлые и чистые. В них достаточно места, чтобы провести приятный отдых.

Есть номера с балконами и террасами и номера Lux повышенной комфортности. Отель предоставляет сервис уровня четырех звезд, благодаря уникальной атмосфере небольшого бутик-отеля и высокому уровню обслуживания.





Премиальный room service до трех часов ночи, помощь в трансфере (по запросу), прачечная, бронирование столика в ресторане помогут провести полноценный отдых.

Спа и фитнес-зал

В отеле есть зал с оборудованием от Technogym, а также доступна спа-зона с крытым бассейном, услугами массажа, финской бани и турецкого хаммама.





Особенность спа — в камерности и возможности уединения: можно забронировать для компании друзей и провести время без посторонних.

Ресторан

На первом этаже бутик-отеля расположен ресторан авторской европейской кухни The Mayfair Pub. Вас ждут блюда от шеф-повара и английская атмосфера. В ресторан можно прийти на экспресс-ланч или на романтический ужин. Четыре раза в неделю с 20:00 до 23:00 в заведении играет живая музыка от лайв-бендов, есть lounge-бар с большим ассортиментом напитков.





В 2022 году Ассоциация отельеров Узбекистана наградила Oscar Boutique Hotel как лучший небольшой отель 2021 года.

Oscar Boutique Hotel — это удобное расположение, стильные комфортабельные номера и высокий уровень сервиса. Побывав здесь однажды, захочется вернуться снова за уединенным отдыхом премиум-класса и ужином в английском ресторане.

Сайт: oscar-hotel.uz

Instagram: @oscar.boutique_hotel

facebook: fb.com/Oscar.boutique.uz

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