В первой половине недели по территории Узбекистана сохранится сухая и умеренно жаркая погода немного теплее нормальных для начала осени значений, сообщила пресс-служба Узгидромета.

Температура воздуха будет в пределах ночью +15…+20 градусов, днем — +34…+39.

Во второй половине недели на территорию нашей страны начнется вторжение прохладной воздушной массы. Температура воздуха немного снизится ночью до +13…+18 градусов, днем — до +30…+35. Кратковременные дожди 7−9 сентября вероятны лишь по районам Каракалпакстана.

По северу 6 сентября, по пустынной зоне страны 7−8 сентября будет усиливаться ветер до 15−20 м/с.